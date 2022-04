La Lego mania s’est invitée chez les enfants du centre de loisirs l’escale de Saint Rémy.

Une vingtaine d’enfants accompagnés par Déborah, Agnès et Fabien animateurs à l’Escale avait investi le gymnase de Saint Rémy pour une journée Lego.

Lego, ce jeu de construction et briques de construction dont bon nombre d’entre nous se rappelle et qui peut vous occuper des heures entières sans jamais voir le temps passé, continue de passionner petits et grands. Pour preuve ce mardi 19 avril 12 enfants de 8/10 ans et 7 de 10/17 ans ont rivalisé d’ingéniosité et d’idées pour construire bateaux, rivages, bâtiments, hélicoptère, pirates et bien d’autres éléments en empilant les petites briques de toutes tailles et de toutes les couleurs et éléments de décors Lego.

Un travail par groupes, sur des projets totalement imaginés dans les têtes de nos jeunes constructeurs et dessinés ou simplement décrits sur une feuille de papier, a abouti à cette exposition.

Pour mener à bien ces constructions, Florian Bertoletti de Anima’briques avait amené toutes les boites de Lego nécessaires et il apportait son soutien et ses conseils aux enfants.

Un véritable challenge pour eux, il fallait faire vite pour pouvoir présenter tous ces ensembles le soir à Florence Plissonnier maire de la ville, aux élus qui l’ont accompagnée et aux visiteurs.

Aya a présenté ses palmiers à Madame le Maire.

Yannis a montré son bateau et a expliqué sa construction.

Un vrai bonheur rayonnait dans les yeux de ses enfants après avoir passé une journée très récréative.

C.Cléaux