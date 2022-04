Les juniors du FC Chalon surclassent le FC Gueugnon 3 à 0 et se qualifient pour la finale de la Coupe de Bourgogne

Les gueugnonnais résistent une première mi-temps avant de céder face aux assauts chalonnais en 2ème période. Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 24 avril à 10 heures, avait lieu sur le terrain synthétique du Stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, les ½ finales de la Coupe de Bourgogne entre le FC Chalon et le FC Gueugnon.

Lors de cette confrontation, les jeunes chalonnais ont montré toute l’étendue de leurs talents et si la première mi-temps a été une affaire de poteaux, la seconde période a vu des chalonnais beaucoup plus conquérants.

Le retour sur cette confrontation :

Dès la 10ème minute les chalonnais bien en place dans l’occupation du terrain vont récupérer un ballon sur l’aile gauche qui sera transmis à l’avant centre chalonnais qui va enrhumer l’arrière garde gueugnonnaise suite à une succession de dribles et verra son tir croisé à mi-hauteur venir s’écraser sur le poteau gauche du portier visiteur avant de revenir en jeu.

15’ le FC Gueugnon qui va réagir suite à une belle action collective et suite à une succession de centre devant la cage chalonnaise, l’ailier droit visiteur va servir un centre millimétré aux six mètres pour son meneur de jeu (N°10) dont le retourné acrobatique voit le ballon aller s’écraser contre le poteau gauche du gardien chalonnais et lui revenir dans ses bras.

20’ les gueugnonnais se sont installés dans le camp chalonnais pour une domination stérile suite à deux parades du goal chalonnais. Une sur un corner direct tout d’abord et une autre sur une frappe détournée ensuite.

30’ Les chalonnais ont fait le dos rond mais n’ont rien lâché défensivement et remontent à l’assaut des buts visiteurs où ils sont d’ailleurs tout prêt de concrétiser leur action suite à un coup franc obtenu sur l’aile droite. Le coup franc très bien tiré au second poteau voit le ballon être repris de la tête par l’avant centre chalonnais et aller s’écraser sur l’arrête de la transversale du gardien gueugnonnais complètement battu. Ballon qui reviendra en jeu ensuite mais qui ne donnera rien.

32’ et tournant du match pour les gueugnonnais quand sur un contre rondement mené l’avant centre visiteur est lancé seul en profondeur pour se présenter aux 20 mètres devant le portier local mais son tir trop croisé verra le ballon passer à un mètre du poteau droit chalonnais.

35’ coup franc pour les chalonnais mais le tir à ras de terre du meneur de jeu chalonnais est trop écrasé et pas assez puissant, ce qui permet au goal visiteur de se coucher sur le ballon.

La pause des citrons sera sifflée sur le score de 0 à 0

48’ les chalonnais reviennent avec plus de détermination et c’est tout naturellement que sur un débordement le jeune Bonnin aux six mètres va crucifier le portier visiteur d’un tir croisé et ouvrir la marque (FC Chalon 1 FC Gueugnon 0)

61’ le Jeune Bonnin toujours lui qui va mettre les chalonnais à l’abri suite à un nouveau débordement et une reprise imparable dans la surface de réparation devant un portier visiteur pris à contre-pied (FC Chalon 2 FC Gueugnon 0)

82’ les chalonnais qui peuvent enfoncer le clou mais le pénalty sifflé par l’arbitre de la rencontre verra le ballon tiré par Bonnin être stoppé par le goal visiteur.

90’ dans les arrêts de jeu, c’est le chalonnais Gerson qui viendra gagner son duel face au gardien visiteur et clôturer cette partie de la plus belle manière (FC Chalon 3 FC Gueugnon 0)

Lors de cette rencontre, on ne peut que regretter le carton rouge du chalonnais Moutoussamy.

Les chalonnais eux sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Bourgogne où ils joueront le weekend de la pentecôte à Besançon contre Jura Sud.

Souhaitons leur bonne chance !!!

J.P.B