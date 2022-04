LEGISLATIVES - Sur la 5e, le grand flou artistique après le retrait en catimini du député LREM Gauvain

La non-candidature de Raphaël Gauvain à sa propre succession aux législatives de juin prochain était un vrai secret de polichinelle, même si officiellement pas grand monde n'a été informé de sa décision. Sur les réseaux sociaux, le député sortant a délivré un long message à l'adresse de ses abonnés.

"Mes chers Amis,

Le Président Macron a été réélu hier soir par une majorité d'entre vous. Une autre campagne - celle des législatives - va maintenant s'ouvrir. Il nous faut porter à l'Assemblée une majorité claire chargée de réformer le pays et de rassembler les Français.

J'ai décidé pour ma part de ne pas être candidat à ma réélection de Député.

Les raisons sont autant professionnelles que familiales. Je ne vous cache pas avoir mis du temps à prendre ma décision. J’étais déchiré. Choisir, c’est renoncer. J’ai exercé ce mandat avec passion, et avec un engagement total à Paris comme en Saône-et-Loire. Ces 5 dernières années, à vos côtés, resteront pour moi inoubliables. Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir offert cette opportunité de vous représenter.

Cela aura été un immense honneur de contribuer, à ma modeste place, à l’action publique et aux différentes réformes adoptées et déployées durant ce quinquennat. Je suis en particulier très fier du travail accompli pour la protection des Français et la lutte contre le terrorisme, ainsi que la défense des entreprises françaises et le renforcement de notre souveraineté économique.

Je tiens à remercier les Élus, et en premier lieu les Maires dont l’engagement au quotidien doit sans cesse être salué, pour la qualité de nos échanges. Je suis très heureux d’avoir participé avec eux au renforcement des services publics dans la circonscription. Sauvetages d’écoles en milieu rural près de Buxy, implantation d’un Centre Éducatif Fermé à proximité de la prison de Varennes, renforcement des effectifs et réfection des bâtiments de la Police Nationale à Chalon et à Montceau, ou encore construction de la Gendarmerie à Montchanin qui devront être menés à son terme dans le prochain quinquennat.

Je tiens enfin à vous remercier. Vous - chef d’entreprise, fonctionnaire, responsable associatif ou simple citoyen - pour la richesse de nos rencontres sur les marchés, au comptoir des bistrots, dans vos exploitations ou vos usines. Il m’arrivait de me faire engueuler. Parfois beaucoup. Ces échanges m’ont cependant été indispensables. « Pour bien légiférer, il faut être sur le terrain », rappelle souvent Édouard Philippe.

Dans les semaines à venir, je soutiendrai et ferai campagne sur la 5e circonscription aux côtés de celle ou de celui qui sera désigné par la majorité présidentielle. Le renouvellement du personnel politique était un engagement de 2017, nous devons continuer à le porter avec force en 2022. Notre circonscription doit être représentée par une personnalité d’excellence et d’influence en capacité de faire avancer à Paris les dossiers du territoire. Aussi, si toutes les candidatures sont aujourd'hui légitimes, le meilleur profil à mes yeux c’est Louis Margueritte, un jeune homme brillant qui fera un très bon député.

La politique reste pour moi un engagement. Elle n’a jamais été un métier. Je suis, et resterai, un avocat qui fait de la politique. Je continuerai mes combats, et particulièrement ceux pour la défense du droit comme outil de puissance. Ici en Saône-et-Loire, et notamment à Chalon, je compte également poursuivre mon engagement politique. Plus que jamais, il y a la nécessité de construire au niveau local cette force centrale - rassemblant les modérés - loin, bien loin, des logiques partisanes actuelles.

À très bientôt,

Bien amicalement,

Raphaël Gauvain"

Une décision qui ne surprend personne au regard de la présence régulière et presque inexpliquée de Louis Margueritte à ses côtés. Pour les observateurs, chacun aura bien compris la volonté d'incarner la relève aux côtés de Raphaël Gauvain. Un exercice particulier alors que le député sortant était régulièrement accusé d'être "un député fantôme" sur sa circonscription, pris régulièrement pour cible par exemple par les organisations syndicales à l'image de la CGT.

La décision est donc actée et la République En Marche devra désormais batailler pour faire campagne derrière Louis Margueritte, même si ce dernier n'est pas investi officiellement. A moins qu'une autre candidature se profile, comme celle de Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau les Mines, dernière adhérente à Horizons au soir du 1er tour de la Présidentielle. Une décision soudaine qui a d'ailleurs soulevé un certain nombre d'interrogations au sein du parti Les Républicains, devant cette précipitation.

Du coup, l'autre rumeur qui court est celle de la non-candidature éventuelle de Gilles Platret sur la 5e circonscription. Celui qui avait été battu en 2017, avait sollicité l'investiture auprès de la Commission Nationale d'Investiture LR à l'automne dernier. Sauf que depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Partira ? Partira pas ? La décision de Raphaël Gauvain risque de chambouler aussi quelque-peu la stratégie portée par Gilles Platret, qui affiche déjà sa volonté de reconstruire le parti LR avec ses mentors, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti. Mais si sa candidature aux législatives devait se traduire par une nouvelle défaite aux législatives, ses chances d'incarner la reconstruction du parti seraient vivement entamées. Un cruel dilemme en perspective pour le maire de Chalon-sur-Saône, qui pourrait laisser la chance de sa vie....

En attendant, si il y a une circonscription ou plus que jamais le jeu est grand ouvert, c'est bien celle de Chalon-sur-Saône/Montceau les Mines.

Laurent Guillaumé