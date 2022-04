A Chalon-sur-Saône, un clip vidéo pour faire le plein d'énergie !

« Au travers de ce projet, j'ai voulu dévoiler une jeunesse pleine de gaieté et d'insouciance. A l'heure où l'on parle de discrimination, de harcèlement en milieu scolaire, j'ai décidé de prendre le contre pied et donner une note positive à ma nouvelle réalisation. Par le biais de ces jeunes danseurs du Conservatoire du Grand Chalon, il me semblait essentiel de faire passer un message de tolérance, de mixité et d'harmonie. Scolarisés à Pontus de Tyard, Camille Chevalier ou encore La Varandaine, ces enfants, aux diverses origines, ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes envies : la joie de vivre, le plaisir de partager de bons moments et surtout la passion de la danse.

Je leur ai proposé de les mettre à l'honneur, tout simplement. Leur réponse fut unanime ! Ainsi a démarré cette belle aventure... Groupe de discussion, autorisations parentales, gestion des plannings, maille à partir avec les caprices de la météo...

Plusieurs jours de tournage où se sont mêlés mises en scènes, musiques et fous rires. Deux semaines de montage à assembler une pluie d'images diverses et variées, pour un résultat qui, je l'espère, saura les récompenser de leur engagement au sein de ce projet. » confie Anne Laure Lelay, réalisatrice et monteuse pour Ulysse Productions, fière de présenter sa dernière réalisation.

Les scènes ont été tournées dans différents endroits de Chalon sur Saône, venez découvrir ce clip fédérateur et prendre une dose de bonne humeur !