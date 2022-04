LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Ça se bouscule au portillon du côté de la LREM

Après l'annonce du retrait de candidature du député sortant sur la 5e circonscription de Saône et Loire, c'est Armèle Portelli qui monte au créneau et officialise sa candidature du côté de la LREM.

Communiqué de presse

Hier, dimanche 24 avril, a été un grand jour pour notre démocratie. Les Français ont réélu notre Président. La France a de nouveau un chef d'État d'une grande qualité, dont le projet progressiste, écologique et social répondra aux exigences des défis de notre temps. Il lui faudra une majorité à l'Assemblée Nationale pour pouvoir pleinement le mettre en action.

Ce jour, le Député Raphaël Gauvain a officialisé son intention de ne pas briguer un second mandat. Investie depuis 2017 dans le mouvement de la République en marche à Chalon-sur-Saône et sur le département, je suis convaincue que pour donner une majorité législative au Président, il faudra des députés de terrain, issus des territoires dont ils seront les élus.

C’est avec fierté et honneur que je sollicite l'investiture de mon mouvement sur la cinquième circonscription de Saône-et-Loire pour les prochaines élections législatives . Au cours de ces cinq dernières années, j'ai pu mesurer l'investissement que nécessite l'engagement politique auprès des citoyens, et les devoirs qu'il impose. Et je suis prête.

Être enracinée dans cette circonscription, c’est comprendre les enjeux d’un territoire si particulier, fortement rural et mixé à des zones urbaines diverses dans leurs composantes.

Nos concitoyens ont besoin d’écoute et d’une élue présente pour les épauler et faire entendre leurs voix à Paris.

Si mon mouvement et les citoyens me font confiance, je souhaite être la femme dont la 5e circonscription a besoin.

Armèle Portelli Animatrice la Rem du comité du Grand Chalon Membre du Conseil National Relais Toutes Politique