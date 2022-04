BUDOKAN CHALONNAIS - Emma BORDIN devient ceinture noire de Judo

Il y’a quelques jours Emma BORDIN a validé l’accession au grade de ceinture noire 1er dan.

Emma débute le judo en Guyane à l’âge de 4 ans, en 2011 elle découvre la métropole et pousse la porte du BUDOKAN CHALONNAIS. Discrète et calme, Emma, encadrée par Gabriel GUERY, Mathieu GOUTH et Adrien THOUVREY durant son apprentissage obtient plusieurs podiums régionaux en Minimes et Cadettes. Elle participe à 2 phases nationales en Cadette.

Egalement engagé dans l’arbitrage, elle participe à plusieurs coupes du jeune arbitre au niveau départemental et régional.

Après avoir obtenus ses points en compétitions avant la crise COVID elle a validé son Kata et l’épreuve technique dernièrement à Besançon.

Famille de Judoka, elle rejoint son frère Julien déjà ceinture noire. Mathis son frère cadet ne devrait plus tarder en attendant Sandra la maman, qui a démarré la pratique du JUDO JUJITSU il y’a 2 ans.

Lycéenne en terminale au Lycée ST CHARLES, elle s’oriente sur des études en langue étrangère anglais et chinois.

Emma va rejoindre le rang des ceintures noires lors d’un entrainement convivial en présence de Jean-Claude GUILLERMINET, président du BUDOKAN CHALONNAIS et de tous ses camarades de club.