AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert QUESNE

SAINT-DÉSERT



Colette, son épouse ;

Nathalie et Jean-Pierre GESNOT, Anne et Jean-Michel Duvernois,

ses filles et leurs conjoints ;

Armand, Emma, Edouard,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert QUESNE

Ancien Agent de Maitrise Kodak

Ancien Officier de Réserve

survenu le 22 avril 2022, à l'âge 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 29 avril 2022, à 15h30, en l'église de Chatenoy-le-Royal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.