AVIS DE DECES - Monsieur Hubert PETIT

OUROUX-SUR-SAÔNE, EPERVANS, - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN, CHALON-SUR-SAÔNE, L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, FRANCHEVILLE, BEYSNOST, MALAGA (ESPAGNE)



Annie et Gérard PILLOT,

Isabelle et Patrick PINARD,

Jocelyne CRENIAUT,

Jean-Pierre PETIT,

Christelle PETIT

et Philippe PUSSET,

ses enfants et leurs conjoints ;

David et Marie-Noëlle, Ludovic et Elise, Pierrick et Elodie, Corentin et Célia, Caroline et Axel, Baptiste, Florian, Maxime,

ses petits-enfants adorés ;

Océane, Enzo, Ana, Gabin, Aloïce, Danaé,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert PETIT

survenu le 21 avril 2022, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 29 avril 2022, à 10h30, en l'église d'Ouroux-sur-Saone.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel soignant et le personnel de l'EHPAD les Terres de Diane pour leur gentillesse et leur dévouement.

Hubert repose à la Chambre Funéraire de L'Abergement-Sainte-Colombe les visites sont autorisées de 15 heures à 18 heures tous les jours.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Hubert a rejoint son épouse

Germaine

décédée le 21 juillet 2011.