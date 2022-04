Une nouvelle station de recharge rapide de véhicules électriques à Beaune

Electra ouvre une station de recharge rapide de véhicules électriques à Beaune



Les Beaunois vont désormais pouvoir recharger leur véhicule électrique en minutes et non plus en heures. C'est la promesse d'Electra qui installe une nouvelle station avec 8 points de charge rapide pour une puissance pouvant aller jusqu'à 225 Kw. Elle est accessible au public sur le parking du Greet Hôtel, 58 route de Verdun à Beaune (21200).



Intégralement alimentées en énergie verte, ces bornes de recharge seront, universelles, accessibles à tous : résidents qui ne possèdent pas de wallbox à domicile, particuliers en itinérance qui souhaitent de la recharge rapide à proximité de chez eux ou encore les flottes professionnelles (taxis, VTC, auto-partage, etc.). Un terminal de paiement électronique par carte bancaire sera bientôt disponible sur les bornes de cette station.



Disponible sur un hub stratégique à la jonction entre la D970 et la D1074, cette station de recharge rapide permet de faire le « plein électrique » pour les déplacements quotidiens ou les longs trajets. La proximité avec le Greet hôtel peut aussi être l'occasion d'une pause agréable, le temps de la recharge.



Un service qui répond aux attentes des utilisateurs



Près de la moitié des Français (43%) possesseurs d'un véhicule thermique envisage de le remplacer par un véhicule électrique dans les années à venir*. Mais cette transition est freinée en particulier par la vitesse et la fiabilité des bornes. Pour mettre fin à ce problème, Electra développe sur tout le territoire un parc de bornes de recharge rapides (150 kW à 300 kW de puissance) pour une charge complète entre 10 et 30 minutes.



Pour encore plus de simplicité, Electra a également développé une solution permettant une expérience utilisateur intuitive et innovante via des bornes de recharge connectées et une application mobile optimisée. L'utilisateur peut ainsi réserver en quelques secondes sa borne à distance et être facilement dirigé vers celle la plus proche en fonction de la distance et du trafic, choisir la durée de chargement et payer automatiquement via l'app en disposant d'un tarif compétitif de 0,44 €/kWh TTC. Et pour plus de transparence, l'application offre la possibilité de voir ses factures et suivre sa consommation à tout moment. Découvrez notre app ici.



*Sondage OpinionWay pour Electra