HISTORIQUE - Les trois associations commerçantes de l'hypercentre de Chalon-sur-Saône fusionnent

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle des 3C, présidée par Stéphane Duplessis, l'association des commerçants de Chalon sur Saône a dressé un point d'étape sur l'année écoulée et les perspectives à venir. Entre la semaine commerciale qui démarre cette semaine avec de nombreux cadeaux à gagner (lire info-chalon.com), le grand déballage du mois de juin associé au marché médiéval de la rue aux Fèvres, les brocantes... les commerçants chalonnais ne manquent pas de grands rendez-vous à l'adresse de la clientèle chalonnaise.

Mais la grande information du soir résidait dans l'annonce de la fusion des trois associations commerçantes de l'hypercentre. Exit les 3C, l'association Coeur de Ville, l'association de la rue du Blé et des Poulets.... bienvenue à Chalon Centre Commerces !

Ce sont 3 présidents qui oeuvreront à la tête de la nouvelle association qui porte désormais le nombre d'adhérents à près de 150. Une vraie bonne nouvelle saluée par Véronique Avon, conseillère municipale, qui a rappelé la présence de la municipalité aux côtés des commerçants. Trois présidents que sont Stéphane Duplessis, Laëtitia Leclercq et Christophe Reynard. Le bureau a été étoffé en renouvelant les fonctions de chacun.

L'interrogation sans réponse sur le côté stationnement

Stéphane Duplessis, interrogé par un commerçant, a soulevé une nouvelle fois la raison de la tarification du stationnement à 25 euros la 3e heure. "On est toujours sans réponse pour le moment du côté des services de la mairie. "J'avoue que c'est un vrai sujet qui nous pose question et on est prêt à faire bouger les choses". Les commerçants ont tenu à adresser un coup de chapeau à Gabrielle Tomaso, directrice du service commerce à la ville de Chalon-sur-Saône, "qui tisse parfaitement ce lien entre nous et les services de la ville".

De nombreuses autres actions vont parsemer les prochains mois, en lien avec des associations à l'image du Rêve de Marie qu'on connait bien du côté d'info-chalon.com. A noter également que les commerçants chalonnais sont invités à participer le 19 mai prochain à la petite Salle Marcel Sembat à un Speed Media, "un outil au service des commerçants qui aura sous la main une dizaine d'acteurs de la communication".

Laurent Guillaumé