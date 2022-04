Festival des Sorcières ce week-end à Rully

L'association Bouge Ton Être organise le Festival des Sorcières le 30 avril et le 1er mai 2022 à Rully. Plus de détails avec Info Chalon.

Les sorcières des temps modernes vous invitent au coeur de la forêt communale de Rully pour vous faire découvrir les thérapies alternatives et énergétiques dans une ambiance chaleureuse et enchantée.

Au programme, le samedi 30 avril :

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages avec Sabrina Caire (nettoyage, collectif énergétique, déprogrammation cellulaire et re-connexion ADN) et Séverine Soulié (Comment (r)éveiller la magie qui est en nous? Quelques clefs pour activer nos supers pouvoirs!) de 10 heures 30 à 11 heures 15.

Marie Raconte (Sieste contée) de 13 heures 30 à 14 heures 15.

Milène relance avec les chevaux et voyage au tambour, de 14 heures 30 à 15 heures 15.

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages, de 14 heures 30 à 15 heures 15.

Ateliers & conférences

Scan Bowl Tibétain pour petits, grands et animaux avec Audrey Martin de 15 heures 30 à 16 heures 15.

Éliette (démonstration et danse gitane) de 16 heures 30 à 17 heures 15.

Création de baguette magique avec Christophe Dubois, de 17 heures 30 à 18 heures 15.

Nathalie Boulbon (la leethérapie : pourquoi est-il important de se libérer de ses émotions et énergie pour régler tout problème?) de 18 heures 30 à 19 heures 15.

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages, de 18 heures 30 à 19 heures 15.

... et le dimanche 1er mai :

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages avec Sandrine Bouvier (voyage sonore) de 11 heures 30 à 12 heures 15, et de Audrey Martin (médiumnité chamanique pour petits, grands et animaux) de 12 heures 30 à 13 heures 15.

Marie Raconte (Sieste contée) de 13 heures 30 à 14 heures 15.

Milène relance avec les chevaux et voyage au tambour, de 14 heures 30 à 15 heures 15.

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages, de 14 heures 30 à 15 heures 15.

Ateliers & conférences

Création de baguette magique avec Christophe Dubois, de 15 heures 30 à 16 heures 15.

Notre conscience nous joue des tours, comment notre éveil peut venir nous débloquer des situations pour mieux entreprendre notre chemin de vie? avec Nathalie Boulbon, de 16 heures 30 à 17 heures 45.

Présentation de l'association Bouge Ton Être et de ses projets de 17 heures 30 à 18 heures 15.

Jardin bénéfique et balade plantes sauvages, de 18 heures 30 à 19 heures 15.

Pour plus de renseignements :

Nathalie Boulbon (présidente) 06.50.75.97.17

Laurène Brunet (secrétaire) 06.34.75.10.47

Christophe Dubois (trésorier) 06.44.75.56.47

Page Facebook : Bouge Ton Être

Informations pratiques :

2 euros l'entrée, gratuit pour les enfants.

conférences, ateliers, snacking et boissons sur place.

Déguisement bienvenu.

(Photos gracieusement fournies par Bouge Ton Être)