LÉGISLATIVES : Jean-Pierre Chevènement lance le mouvement Refondation républicaine

Communiqué de Refondation républicaine

« Refondation républicaine » entend rendre vie aux idées républicaines, au-delà des différences de sensibilités légitimes en démocratie. Elle réunit des citoyens de tous bords qui veulent donner sens au quinquennat qui s’ouvre. Elle œuvrera à un véritable redressement de la France, appuyé sur la reconquête de l’indépendance en tous domaines, sur la relance du nucléaire et sur le plan d’investissement « France 2030 » annoncés par le président de la République.

La question républicaine a été posée dès que la droite aussi bien que la gauche se sont détournées, l’une de l’intérêt national, l’autre de l’exigence sociale, pour se rallier au néolibéralisme triomphant. Il faut à nouveau penser le « bien commun » à travers un projet de citoyenneté et de cohésion nationale fidèle à l’héritage des Lumières et de la Révolution française.

« Refondation républicaine » ambitionne de faire surgir une nouvelle offre politique, capable de dynamiser la meilleure part de nos élites, de reconquérir les classes populaires, et de donner au peuple français dans toutes ses composantes le sentiment qu’il peut renouer avec son destin. Face à une gauche radicale qui s’est détournée de la matrice républicaine et face à une extrême-droite dont l’arrivée au pouvoir aggraverait les fractures qu’elle prétend combattre et ternirait l’image de notre pays dans le monde, « Refondation républicaine » fera entendre sa voix au sein d’une majorité présidentielle ouverte et plurielle. Fidèle aux objectifs définis par Emmanuel Macron, elle jouera un rôle d’orientation et d’incitation à la réflexion collective, plus que jamais nécessaire à la respiration démocratique et à la revivification du débat parlementaire.