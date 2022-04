WEEK-END DU 1ER MAI - Bison Futé voit vert dans le sens des départs

Généralités sur la période

Cette période marquera la fin des congés scolaires de la zone A[1] et le début de la deuxième semaine pour la zone C[2].Les vacances de printemps des Pays-Bas débuteront également ce week-end. Des déplacements de courte à moyenne distance sont attendus pour le week-end en direction des zones côtières ou vers les parcs de loisirs.

Vendredi 29 avril, en Île-de-France, la circulation sera très dense dès la fin de matinée en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10, ainsi que sur les axes convergents vers ces autoroutes. En milieu d’après-midi, l’augmentation sensible du trafic et la conjugaison des flux des trajets travail-domicile rendra la circulation difficile jusqu’en début de soirée. Des difficultés de circulation sont attendues également sur l’autoroute A13 dès le début de l’après-midi.

Samedi 30 avril, en Île-de-France, dans le sens des départs, dès le début de la matinée et jusqu’en début d’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur les autoroutes A13, A10 et A6 ainsi que sur les axes A6B et A86.

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 17 mars 2022 lève, jusqu’au 19 juin 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 29 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 30 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Dimanche 1 mai est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 29 avril est classé VERT au niveau national.

Samedi 30 avril est classé VERT au niveau national.

Dimanche 1 mai est classé VERT au niveau national.