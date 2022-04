AVIS DE DECES - Monsieur Joseph FARRUGIA

FRAGNES-LA-LOYÈRE



Monique, son épouse ;

Christine, Laurent et Géraldine, Daniel et Irène,

ses enfants et leurs conjoints ;

Clément, Chloé, Alizée, Kenzo, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et les amis proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph FARRUGIA

survenu le 26 avril 2022,

à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 5 mai 2022, à 9h15, en salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Joseph repose à la chambre funéraire de ROC ECLERC à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.