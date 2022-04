A savoir dans sa traduction littérale le prix du leadership des jeunes du Rotary. Depuis peu Awards a été remplacé par Academy mais l’esprit est resté le même : former des jeunes âgés de 18 à 30 ans, toujours étudiants ou déjà dans la vie active, à devenir les leaders de demain. Cela se déroule dans le monde entier et cela dure depuis maintenant plus d’un demi-siècle.

Le RYLA est l’une des principales opérations en faveur de la jeunesse du district 1750, dont le territoire couvre les départements de l'Aube, de la Côte d'Or, de la Marne, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, et de l'Yonne. Et depuis de nombreuses années la session concernant la partie sud du district est organisée par le club de Chalon Bourgogne Niépce.

Six participants

Contrairement aux éditions précédentes, celle de 2022, qui se passait du 25 au 29 avril à l’hôtel Ibis Styles à Chalon, n’a rassemblé que six participants, dont un Libanais. « En 2020 et en 2021, il n’y a pas eu de RYLA en raison des diverses contraintes sanitaires liées à la pandémie. La reprise n’est pas simple, puisqu’ils auraient dû être onze et que nous avons subi ces derniers jours plusieurs défections, suite à différents empêchements » a confié à Info Chalon Stéphane Duplessis, en charge de l’organisation.

Respectivement parrainés par les clubs de Chalon Bourgogne Niépce, Chalon Saint-Vincent, Dijon Côte d’Or, Le Creusot, Louhans Bresse Bourguignonne, et Mâcon, Margot, Samuel, Madeleine, Célestine, Chiara et Charbel ont suivi durant cinq jours un programme de formation intensif, sous la direction de Marie-Noëlle Poron, portant sur le leadership, les compétences professionnelles et l’épanouissement personnel.



La Soirée des Talents

Moment toujours attendu, la dernière soirée du séminaire a permis aux six rylaciens (c’est ainsi que l’on désigne les participants au RYLA !) d’offrir un petit spectacle aux membres des clubs parrains. Histoire de les remercier. Au cours de cette traditionnelle soirée, appelée « Soirée des Talents », le « petit écran » a été une nouvelle fois source d’inspiration avec ses flash d’information, ses pages de publicité, sa séquence musicale et son grand jeu de connaissances générales. Une soirée à laquelle assistaient notamment François Prot, gouverneur du district 1750, Mireille Fouchécourt, présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, Michel Baguet, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, Yves Fratti, président du Rotary Le Creusot, et Jean-Paul Narjollet, past président, représentant Michel Durand, président du comité inter-pays France-Liban, à l'origine de la venue des jeunes Libanais.

La der de la formatrice

C’était la seizième et dernière fois que Marie-Noëlle Poron officiait en qualité de formatrice. A 71 ans et habitant désormais Nîmes elle a décidé d’arrêter. Elle méritait bien une standing ovation de la part de l’ensemble de l’assistance. Avant de se voir remettre un magnifique bouquet de fleurs par Michel Baguet Marie-Noëlle Poron a tenu à rappeler que depuis sa première session en 2004 elle avait vu passer quelque 160 jeunes, dont des Libanais, et que le RYLA avait été tout au long de ces années « une source d’épanouissement pour eux et aussi pour moi ».



Gabriel-Henri THEULOT