Le groupe des élus Progressistes, représentant de la majorité présidentielle en Bourgogne-Franche-Comté, se félicite des résultats obtenus lors des élections présidentielles.

Communiqué de presse

Le groupe des élus Progressistes remercie tous les citoyens qui ont permis la victoire d’Emmanuel Macron ce dimanche 24 avril 2022. Un vote de réélection historique qui est placé sous le signe du rassemblement élargi.

Le résultat de 52,87% en Bourgogne-Franche-Comté, en faveur d’Emmanuel Macron démontre un réel soutien pour la majorité présidentielle, mais fait aussi remarquer une montée de l’extrême droite. Notre famille politique se bat chaque jour contre les idées extrémistes. Pour cela, nous devons être exigeants et ambitieux avec les projets que nous portons dans nos territoires.

Plus que jamais, nous, élus de Bourgogne-Franche-Comté, devons fédérer et rassembler toujours et encore pour relever les défis qui nous attendent dans les semaines et années à venir.

Nous souhaitons consolider les actions menées depuis ces cinq dernières années, qui sont au service de tous les Français et Françaises.

Nous sommes fiers de pouvoir accompagner et relayer la politique du Président de la République dans notre région, à vos côtés. Notre rôle d’écoute et de présence sur le terrain s’accentuera PARTOUT et POUR TOUS.

Denis Thuriot, Président du groupe des élus Progressistes : “Nous nous réjouissons de voir la Bourgogne-Franche-Comté porter le projet du candidat Emmanuel Macron pour ce nouveau

quinquennat. Toutefois, la montée de l’extrême droite nous faire comprendre, avec humilité, que les citoyens de notre région doivent bénéficier d’une politique régionale renforcée, adaptée à leurs besoins. Cela se fera par le biais du travail de notre groupe mais aussi avec tous les élus - locaux et régionaux - sur le terrain, qui portent les actions menées et à venir de notre famille politique. ”.