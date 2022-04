6,4 %...La très bonne nouvelle pour le territoire du Grand Chalon

A l'image des chiffres nationaux, le territoire du Grand Chalon peut même se prévaloir d'un point de mieux que le national, du côté du chômage. C'est dire la dynamique enclenchée depuis quelques temps sur le Grand Chalon. Avec 6,4 % de chômage, notre territoire flirte avec des chiffres dignes du plein emploi. Point noir d'un tel chiffre, c'est que les entreprises du bassin peinent à recruter... Un mal pour un bien finalement ! Reste donc à notre territoire à confirmer cette bonne note économique tout en insistant toujours plus sur ce besoin de formations, indispensables à la vie territoriale. Un chiffre salué par le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin, ce vendredi... et on peut le comprendre !

lire les précisions de Fabien Sudry, Préfet de région, sur la question de l'emploi en Bourgogne-Franche Comté

Laurent Guillaumé