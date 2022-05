Opération tractage ce samedi pour le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité

Malgré une très faible mobilisation, les anti pass du Chalonnais ont organisé une opération tractage aux abords de la Place de Beaune. Plus de détails avec Info Chalon.

Pas de manifestation, pas de prises de parole pour le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité ce samedi 30 avril 2022.

Faute de matériel et d'un trop faible nombre de participants, pas plus d'une quarantaine, les organisateurs du rassemblement ont alors improvisé une opération de tractage, en distribuant des tracts et des flyers de Réaction 19.

Le beau temps et les vacances de printemps sont peut-être la raison de cette très faible mobilisation ou les signes d'une réelle lassitude.

À verifier samedi prochain!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati