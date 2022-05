Le Chalon Triathlon Club bien représenté à l'Ironman du Texas

Effectivement, le week-end du 23 avril, 2 triathlètes du CTC ont participé à l’Ironman du Texas.



Voici les résultats des 2 triathlètes de Chalon :

Raphaël Lorrain : 157eme sur 1838 - 2eme sur 126 dans sa catégorie (M55-59)

Laurent Dion : 11h08min25s - 188eme sur 1838 / 17eme sur 230 dans sa catégorie (M50-54)



Raphael Lorrain a été sélectionné pour le championnant du monde de triathlon longue distance qui aura lieu à Hawaï (date à confirmer).



Le CTC a affiché sa fierté de voir ses triathlètes performer à l’international.



Dans quelques semaines, la saison des triathlons débutera dans notre département avec le triathlon du Pilon sur lequel nous retrouvons des triathlètes du CTC.



De côté du CTC, le 2ème triathlon aura lieu le dimanche 4 septembre avec au programme :



5 courses :

- 6/9 ans (50m natation /1000m vélo /500m course à pied)

- 10/13 ans (200m natation /4000m vélo /1500m course à pied)

- XS individuel (400m natation /10km vélo /2,5km course à pied)

- XS relais (400m natation /10km vélo /2,5km course à pied)

- S par équipe (750m natation /20km vélo /5km course à pied)



Natation en piscine pour toutes les courses sauf le S par équipe.

Parcours vélo et course à pied sécurisés.

Ouvert aux non-licenciés

Ouverture des inscriptions le 1er mai.

Plus d’informations sur le site internet ( https://chalontriathlonclub.fr ) et sur nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram)