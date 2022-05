Philippe Torreton à l'Espace des Arts cette semaine

Mise en scène par Arnaud Meunier, Tout mon amour est la première pièce écrite par l’écrivain Laurent Mauvignier. Après dix ans d’absence dans une maison qui fut le théâtre d’événements tragiques, y reviennent un homme (Philippe Torreton) et sa femme (Anne Brochet). Lui vient enterrer son père. Entre les obsèques et les affaires familiales à régler, le couple aimerait ne pas s’attarder, mais une série d’événements va néanmoins le retenir...

« Dans ce polar métaphysique, on passe d’un lieu à l’autre, du dedans au dehors, comme on passe des vivants aux morts. La valse des silences et des souffles entre les corps nous touche au plus profond » explique le metteur en scène. Un spectacle sensible et émouvant interprété par un magnifique quintette dont Anne Brochet et Philippe Torreton.

MER 4 MAI 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

JEU 5 MAI 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 6 MAI 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h35 - Tarifs : de 7 à 24€ - Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/tout-mon-amour-2022

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Sonia Barcet