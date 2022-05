Depuis quelques mois, l’Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis », établissement emblématique du chalonnais, est dirigé par un binôme féminin !

Un changement de direction s’est opéré en ce début d’année 2022 à l’Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis », situé 22 boulevard de la République à Chalon/Saône. Cet établissement de haut standing (hôtel 4 étoiles) racheté en 2019 par le groupe Baho, est désormais dirigé par Noëmie Souhait et Izabela Bertrand.



Passionnées par l’hôtellerie et la restauration, toutes deux ont à cœur de faire apprécier, découvrir ou redécouvrir l’élégance des lieux et la qualité des plats proposés, à déguster en terrasse ensoleillée à la belle saison, ou à l’intérieur dans un cadre chaleureux, en cas de mauvais temps.



Mais qui sont Noëmie Souhait et Izabela Bertrand ?



Bourguignonne, Noëmie débute sa carrière à 16 ans par un apprentissage à Dijon. Elle poursuit durant 6 années ses études en alternance jusqu’au BTS assistante de direction en hôtellerie et restauration. Elle a ensuite occupé différents postes d’adjointe de direction, puis sous directrice, pour des hôtels de chaîne, pour évoluer en 2018, en tant que directrice d’un hôtel du groupe BAHO situé à Mâcon. En février 2022, ce même groupe, lui offre l’opportunité de reprendre la direction de l’Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis ».



Originaire de Pologne, Izabela a passé une année en France à l’âge de 19 ans, en tant que fille au pair dans une famille chalonnaise. Lors de son retour en Pologne, elle a obtenu une licence puis une maîtrise en hôtellerie et restauration et a décidé de revenir dans la région. Elle a ensuite occupé différents postes en réception durant une dizaine d’année pour être récemment promue au poste de sous directrice de l’Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis ».



Izabela Bertrand et Noëmie Souhait (de gauche à droite)



Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis »

22 boulevard de la République, 71100 Chalon/Saône – 03 85 90 95 60