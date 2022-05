L'Usinerie entre dans sa dernière ligne droite à Chalon-sur-Saône

C'est l'un des chantiers phare porté par le Grand Chalon et il est en passe d'être terminé. On entre désormais dans les finitions de l'Usinerie. Et disons-le franchement ! Le résultat en terme de valorisation patrimoniale est plus que réussi. Le parti pris architectural du cabinet lyonnais Vurpas Architectes sous l'impulsion du Grand Chalon donne un résultat qui fait mouche, une belle de valoriser toute l'histoire de ce haut lieu de la révolution industrielle chalonnaise. Tout ce qui retrace finalement la vie de ce lieu a retrouvé un espace d'expression comme pour mieux s'exposer aux yeux des futurs étudiants et visiteurs.

"Tout ce qui a pu être préservé et mis en valeur l'a été" précise Julien Leclercq, qui avoue sa satisfaction d'avoir travaillé sur un tel dossier. Sylvie Trapon et Sébastien Martin ont rappelé l'importante participation des pouvoirs publics dont la région Bourgogne-Franche Comté et l'Etat, portant les subventions à plus de 70 % du montant global.

Dans les jours qui viennent, l'Usinerie enchaînera la dernière ligne droite avec la pose des finitions, dont notamment les moquettes dans les bureaux. Les raccordements électriques et domotiques sont en cours de déploiement. Il faudra quelques longues semaines pour la mise en route définitive et que le déménagement se fasse dans de bonnes conditions. L'idée étant qu'en septembre, les rentrées étudiantes se fassent dans de bonnes conditions. C'est près d'une centaine d'étudiants qui profiteront des lieux dont une dizaine de doctorants des Arts et Métiers.

Côté extérieur, les finitions verront le jour d'ici l'été avec l'idée de retrouver le cheminement piétonnier entre les Abattoirs et la Sucrerie.

L'inauguration n'interviendra pas avant le mois de septembre mais d'ici là, le Grand Chalon devrait annoncer une autre bonne nouvelle pour la vie étudiante chalonnaise et les formations supérieures proposées sur notre territoire, signe du dynamisme et surtout de l'importance de la décentralisation des formations supérieures.

Laurent Guillaumé