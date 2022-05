Les cadets/Espoirs du Judo Club Chalonnais s'invitent au championnat de France !

A l'instar de leurs ainés, les cadets garçons et filles du J.C.CC ont su, eux aussi, se montrer conquérants pour décrocher une qualification pour un championnat de France.

Pour les cadets 2ème et 3ème année, le championnat BFC 2ème Division donnait aux 8 premiers la possibilité de se retrouver avec un billet en poche pour le National 2ème Div.

Robin CIVELLI en -55kg , décoche une belle médaille de bronze et ira à Clermont le 21 mai prochain pour tenter de finir ses années cadets en beauté. Il sera accompagné par Marc DELHUMEAU, qui avec sa 7ème place en -60kg sera également du voyage. Il s'en est fallu de peu pour Valentin GAUDILLAT (-60), Aloïs GAUTHEY (-66) et Maxime PIELUCHA-MALEY (-73) qui butent tous les 3 en 1/4 de finale et terminent 9ème de la compétition.

Coté fille, ce sont 3 Espoirs (cadettes 1ère année),qui se sont alignées, avec une qualification pour le Championnat de France Espoirs en ligne de mire.

Carton plein dans la catégorie de -52kg avec un doublé, puisque Sarah PETIT devient championne, avec 5 combats gagnés par ippon et Rachelle NARS vice championne pour une finale 100% Chalonnaise ! En -57kg, belle médaille d'argent pour Maëva HUGUENIN, qui ne trouve pas la solution en finale mais qui sera aussi du voyage à Clermont le 22 mai.

Du pain sur la planche pour le coach Yann DU CLOSEL, qui va tout faire pour que ses poulains fassent au beau Championnat sur les terres Clermontoise !