Ça bouge du côté du Ring Olympique Chalonnais!

Un mois chargé pour le club de boxe anglais Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

«Le mois de mai c'est notre mois!», nous dit Saïd Fergani, le président du Ring Olympique Chalonnais.

C'est en partie vrai tant le mois de mai est riche en actualités pour le club de boxe anglaise de notre ville.

Le club poursuit sa dynamique.

En effet, le samedi 23 avril déjà , le ROC était représenté par Bryan Seigler (75kg) et Wendy Petit (66kg) à Rumilly (Haute-Savoie).

Les deux boxeurs étaient accompagnés ce jour-là par Frédéric Lonjaret, Melvin Morel et le président.

Bryan qui combattait dans la catégorie mi-lourd a dû tout de suite rentré dans son combat face à Nathan Murger du BC Annecien (81kg). Touché au plexus, le jeune homme a été éprouvé dès la première reprise avant de retrouver ce sursaut d'énergie nécesssaire lui permettant de reprende le dessus en dominant son adversaire avec des coups aussi précis que puissants qui ont affaibli et blessé ce dernier par deux fois, obligeant l'arbitre a arrêté le combat en faisant du Chalonnais le vainqueur par KO technique.

Si Bryan gagne par arrêt de l'arbitre, Wendy qui vient tout juste d'avoir 18 ans n'a pas eu la même chance. C'était son premier combat en 3X2 minutes. En dépit d'une volonté d'acier et qu'elle ait tenu les consignes avec une boxe de ligne, la Chalonnaise a tenu par trois fois sans rechigner mais a manqué de puissance. Elle perd aux points face à une boxeuse plus expérimentée, Shirley Poglio (66kg) du BC Rumillien.

Samedi 30 avril à Echenon, c'était une demi-finale cadets. Deux boxeurs du club se sont affrontés dans un match à huit clos. Il s'agit de Théo Seigler (55,7kg) et Dimitri Sarre (63,20kg). Le but étant de les départager et que l'un d'eux puisse aller en finale au Creusot, le 14 mai prochain.

Le combat était beau, les deux boxeurs qui se connaissent bien ont donné une belle boxe mais c'est Théo qui a gagné aux points. Il rejoindra donc les 7 autres novices amateurs du ROC engagés dans cette compétition, à savoir, Melvin Morel (60kg), Amine Belhadj (69kg), Absemidzet (75kg), Dylan Bianco (64kg), Thibault Molins (69kg), Bryan Seigler (75kg) et Sabri Fergani (9kg).

Ce week-end, trois boxeurs du club se rendront à Genas (Rhône). Il s'agit de Dylan Bianco (64kg) en super léger, Bryan Seigler (75kg) en super mi-moyen et Sabri Fergani (91kg) en super lourd.

Et le 20 et 21 mai, le ROC sera engagé à Volvic pour le Tournoi international de boxe des Volcans à Volvic (Puy-de-Dôme). Nous reviendrons sur cette participation dans un prochain article.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati