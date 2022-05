Les obsèques du Commandant de police Lionel GAUTHIER auront lieu ce vendredi à Chalon

MONTCOY, CHALON-SUR-SAÔNE, LA CHAPELLE-NAUDE



Edith, son épouse ;

Clémentine et Grégory, Pauline et Alexandre, Simon,

ses enfants et leurs conjoints ;

Martin et Gabriel,

ses petits-enfants ;

Michelle GAUTHIER,

sa maman ;

Christophe et Annette (†), Thierry et Emmanuelle (†), Nathalie, Sandrine et Laurent, ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lionel GAUTHIER

Commandant Divisionnaire

survenu le 28 avril 2022, à l'âge de 60 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 6 mai 2022, à 14 heures, en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Une collecte en faveur d'Orpheopolis sera mise à disposition, institution chère au cœur de Lionel.

Lionel a rejoint son papa,

Robert

décédé le 13 février 2022.