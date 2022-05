Tout savoir sur les plantes qui soignent

Quelles sont les plantes qui soignent et soulagent ? Comment les reconnaitre en pleine nature ? Cultiver mon jardin de simples et préparer décoctions ou infusions ? Isabelle Huguenin, certifiée herbaliste, vous initie à ces secrets.

En Belgique, les herboristes sont reconnus. Ce n’est plus le cas en France, où une loi de 1941 a supprimé ce métier. Ici, Isabelle Huguenin est appelée « herbaliste ». Un autre nom pour une même passion.

« Je veux faire comprendre aux gens que la plante médicinale est leur alliée, qu’on peut y avoir recours au quotidien pour prévenir plutôt que ponctuellement. » explique Isabelle.

Une passion d’enfance



« J’avais, toute petite déjà, cette passion des plantes et des arbres. J’ai fait des études dans une école agricole, mais on n’y parlait pas des vertus des simples. »

Les « simples » étaient le nom donné aux plantes médicinales pendant le Moyen Âge. La médecine médiévale, à base de végétaux cultivés, servait dans les hôpitaux des monastères notamment.

Fleuriste pendant 13 ans dans sa commune de Gergy, Isabelle revient à sa passion en 2003, en autodidacte d’abord : lectures assidues, stage auprès d’une une préparatrice en pharmacie dans la Drôme « Herboriser en montagne » où elle apprend, sur le terrain, à observer, reconnaitre puis utiliser les plantes en infusion, décoction, teinture… Voilà, se dit-elle, ce qui me convient.

Les cours de l’École européenne des plantes médicinales de Bruxelles sont dispensés par des pharmaciens, médecins, botanistes, mais la formation à distance est frustrante.

C’est donc à l’École lyonnaise de plantes médicinales (ELPM) qu’elle achève sa formation : « Je suis certifiée herbaliste, c’est le terme accepté en France. »

Les ateliers de l’herbaliste

Près de Buxy, les locaux d’Isabelle Huguenin sont prêts pour recevoir les amateurs d’herboristerie : sorties de reconnaissance en milieu naturel (dates à consulter sur le site), expertise de votre jardin, atelier d’herboristerie familiale, entretien individuel avec écoute et conseils.

L’herbaliste présente les plantes, au quotidien et au rythme des saisons : bien respirer, bien digérer, faire des cures de printemps et d’automne, les drainantes, les plantes au féminin, les huiles essentielles, de massage, baume, infusion et décoction… La nature donne tant, mais il faut la connaitre.

« L’objectif, précise Isabelle, est de devenir autonome par rapport à la plante, depuis sa reconnaissance jusqu’à son usage. Certaines plantes peuvent agir à contre-emploi si on en abuse, ou bien ne pas convenir à une personne. Internet est une jungle d’informations, faire le tri n’est pas simple pour non-initié. C’est là que j’interviens : les plantes contiennent une multitude de composants chimiques, j’aide les gens à chercher lesquelles leur convient. »

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Prochain atelier « Initiation à la phytothérapie » : samedi 14 mai 2022 (journée)

Contact :

Isabelle HUGUENIN, herbaliste

Tél. : 06 21 98 53 02

Site : www.herbaliste71.com