Journée découverte des nichoirs du parking de l’Hôpital William Morey avec l’école maternelle et primaire Jean Lurçat

Dans ce but, une trentaine de nichoirs ont été installés, à l’automne dernier, sur les poteaux des ombrières photovoltaïques du parking de l’Hôpital pour y accueillir moineaux, rouge queues, mésanges et chauves-souris. Ce projet est un partenariat entre le Centre Hospitalier, TotalEnergies et avec la Société Coopérative et Participative Symbiophère, très satisfaite du taux d’occupation de ces nichoirs : 85% dès la première année alors que celui-ci tourne plutôt autour de 65 à 70% l’année de l’installation pour augmenter au fil des ans.

Symbiosphère qui regroupe des professionnels de l’écologie et des menuisiers qualifiés pour contribuer « à la préservation de la biodiversité locale avec des refuges en bois conçus pour restituer des lieux de vie favorables aux insectes, aux oiseaux, aux petits mammifères… » avait déjà animé, la veille, une visite organisée pour des adolescents hospitalisés dans le service pédiatrique du CHWM* et des bénévoles.

Ce mardi 3 mai, ce sont les élèves de maternelle et de primaire de l’école Jean Lurçat qui ont participé à l’animation découverte des nichoirs et des oiseaux qui peuvent nicher dedans. Yann Le Portal, Ingénieur environnement, spécialisé dans la biologie et l’écologie des organismes, accompagné de Samuel Goudenove, Cordiste, a expliqué que les mois de mars à mai sont l’occasion idéale pour observer ce qui se passe dans les nichoirs. Par chance, lors de leur suivi écologique effectué la veille, il a été constaté que tous les stades sont actuellement représentés : nids avec 2 ou 3 œufs, oisillons récemment nés…

Cette journée qui a ravi, petits et grands, a eu lieu en deux temps : le matin a été réservé à la présentation des différents nichoirs grâce à une structure roulante et un moment de découverte des animaux sauvages qui nous entourent. Lors de cette activité, on notait la présence de Paul Villiers, Directeur de l’école maternelle Jean Lurçat, de Marie Gay, Chef de projets à la Direction Développement TotalEnergies, Marie Devaux-Hauchard, Chargée de communication pour le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône et Yelena Bidault, stagiaire au service communication.

L’ après-midi, c’est l’animation « découvrir l’invisible » qui a été mise en place et qui a permis aux enfants d’aller voir les nichoirs, installés sur les poteaux des ombrières photovoltaïques du parking de l’Hôpital, avec une caméra qui permet de visionner directement les images de l'intérieur. Les élèves ont ainsi pu observer les nids, les œufs et les parents en phase de nourrissage des petits. Il est à noter que cette activité a duré peu de temps par nichoir pour ne pas déranger les oiseaux.

CHWM : Centre Hospitalier William Morey

SBR