Inauguration de l'exposition des photo-clubs Nicéphore Niépce et de l'Œil de Lux

Jusqu'au dimanche 12 juin, le huitième art s'exprime à nouveau, dans le cadre des rendez-vous du Carmel. À travers 44 photos en thème libre pour le photo-club Nicéphore Niépce et 50 photographies sur le thème «de l'intérieur ou de l'extérieur» pour le photo-club de l'Œil de Lux, la visite vaut le détour. Plus de détails avec Info Chalon.

Françoise Lefebvre, présidente du photo-club Nicéphore Niépce, et Claude Chevrey, président du photo-club de l'Œil de Lux, ont accueilli, ce jeudi 5 mai 2022, à la Chapelle du Carmel, les amateurs de photos d'art du Chalonnais pour le vernissage de leur exposition commune.

À 17 heures 30, le lancement de l'évènement s'est tenu en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, et Laurent Manse, vice-président du photo-club Nicéphore Niépce.

Dans son discours de bienvenue, le maire a évoqué «le rôle éminent de la photographie à montrer ce qui est», rappelant au passage que «l'art photographique est né ici (Ndlr : à Chalon-sur-Saône)».

N'en déplaise à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne)... qui en revendique également la paternité.

Si, du côté du photo-club de l'Œil de Lux, les 50 photographies sont sur le thème «de l'intérieur ou de l'extérieur», c'était thème libre pour les 22 exposants du photo-club Nicéphore Niépce qui a présenté 44 photographies.

Au terme de cette deuxième journée d'exposition, le bilan est très positif puisqu'environ une centaine de personnes sont venues admirer le travail des photographes amateurs des deux photo-clubs.

Étaient également présents Valérie Maurer, adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique.

Exposition à voir tous les jours de 14 heures à 18 heures (sauf le mardi) jusqu'au dimanche 12 juin, dans le cadre des rendez-vous du Carmel.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati