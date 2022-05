Fragnes La Loyère, l’amicale pour le don de sang très déçue de cette collecte.

Une collecte où l’EFS n’avait déjà ouvert que 35 créneaux en RDV, ce qui paraissait léger pour les bénévoles de l’amicale Fragnes La Loyère en sachant que seulement 28 rendez-vous étaient enregistrés. Sur les 28, 1 donneur a été refusé pour raison médicale et 1 n'est pas venu, donc il y avait de la place. Quelques personnes sans rendez-vous ont été acceptées, ce qui donne pour cette collecte : 32 présentés (27 avec RDV et 5 sans RDV) dont 30 ont été prélevés. 11 personnes ont été refusées (car pas de RDV) dont 3 nouveaux donneurs. Sur les 11 refus, 2 entrepreneurs venus spécialement de St Rémy, l'un d'eux avait reçu 1 sms de l'EFS lui demandant de venir donner, son collègue lui, venait faire son premier don. Ils ont quitté leur chantier et ont donc perdu du temps de travail pour rien.

« Le médecin est venu nous voir pour nous indiquer que c'était pour des raisons de sécurité qu'il avait refusé ces personnes (Covid) !!?? Pourquoi certaines collectes sont bondées et d’autres réduites au strict minimum ? Si les 11 refusés avaient été pris, notre collecte aurait été d’environ 40 donneurs, facilement acceptables vu qu’à certains moments il n’y avait personne sur les lits» nous a confié une bénévole de l’amicale.

Suite à cette collecte, les bénévoles sont un peu en colère car effectivement le besoin de sang est toujours présent et le risque est que les donneurs refusés abandonnent et ne viennent plus donner leur sang.

C.Cléaux