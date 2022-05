A la découverte des formations proposées par l'organisme chalonnais PsyArtFormation

Mylène, pourquoi avoir créé PsyArtFormation ?

J'exerçais depuis plusieurs années à Chalon comme praticienne en psychothérapie. Il m'a été proposé d'animer une formation pour des professionnels de la petite enfance. Cette expérience de transmission a montré tout son intérêt : l'interaction avec les participants, leur implication, leurs demandes, leurs questionnements... Cela m'a beaucoup plu. J'ai donc décidé de transmettre plus largement dans les domaines que je connais : la psychothérapie, l'art-thérapie, l'analyse des pratiques professionnelles. Car j'avais repéré qu'au-delà de la demande d'un apport théorique, les participants étaient demandeurs également d'une recherche de sens dans leur pratique professionnelle, mais également pour eux-mêmes.

Quelles formations proposez-vous ? Qui sont les intervenants ?

PsyArtFormation dispense des formations professionnalisantes :

- de psychopraticien en art-thérapie : 3 ans de formation articulées sur 46 modules (essentiellement les week-ends)

- de praticien en psychothérapie : 3 ans de formation articulées sur 46 modules (essentiellement les week-ends)

- d'analyseur des pratiques professionnelles, superviseur d'équipes : 21 sessions de 2 jours sur 18 mois

Une vingtaine d'intervenants apportent leur savoir être professionnel, en s'appuyant sur des situations concrètes, rencontrées dans leur pratique. Ils viennent d'horizons différents, de formation différentes. Nous exigeons de nos intervenants qu'ils incarnent leur discours, autrement dit, qu'ils soient cohérents entre ce qu'ils expliquent et comment ils l'actent dans leur pratique. Ils doivent donc, en formation, être didactique et donner à voir de leur être professionnel. Ce qui enrichit notre formation par une approche plurielle à tous les niveaux. Cette diversité se trouve également dans les apports théoriques qui sont mis à portée de chacun grâce à une pédagogie qui n'oppose pas les différents courants, de la psychanalyse (Freud, Jung, Lacan...) et psychothérapeutiques (analyse transactionnelle, Gestalt, Rogers, Rêve éveillé, psychodrame...) et art-thérapeutiques (dessin, peinture, collage, conte, terre, danse-thérapie, clown-thérapie, dramathérapie, musicothérapie...).

Qui sont les inscrits ?

Les personnes que nous accueillons sont principalement des personnes en reconversion. Nous avons également pour public des psychologues ou des acteurs sociaux venant étoffer leur pratique par l'apprentissage de nouveaux outils.

Vous affichez un taux de réussite de 96,6 %, quelles sont les recettes de ce succès ?

Nous nous employons à accompagner nos stagiaires durant toute la formation dans un suivi personnalisé afin de les soutenir pour être prêts pour l'examen. Certifiés Qualiopi, nous sommes très attachés à favoriser une disponibilité pour chacun d'eux. Nous considérons que leur investissement, en coût, en temps et en énergie, mérite que nous fournissions un accompagnement de qualité. De plus, nos formations offrent une approche théorique et expérientielle. Ceci afin de les entraîner lors de mises en situation professionnelle, pour leur donner une posture et un cadre sur lesquels ils pourront s'appuyer lors de leur future pratique. Ce succès est également dû grâce à l'investissement de nos stagiaires qui sont respectés et guidés pour se construire singulièrement, avec les outils qui leur conviennent. Car ils ont ce choix, de part notre approche multiréférentielle.

Nous soutenons également nos stagiaires après leur cursus, en favorisant le partenariat, en mettant à leur disposition nos locaux le temps qu'ils acquièrent une patientèle, un espace sur le site pour leurs annonces, de la supervision pour mettre en pensée leur pratique.

Vous proposez également une formation à l'écoute sur 2 jours animée par Anne Napoléoni …

Cette formation est ouverte à tous, particuliers et professionnels. Ce module a été créé par l'une de nos intervenante qui propose de mettre en conscience notre manière d'écouter. Sa pédagogie alterne pratique et théorie. La formation se déroule dans un cadre bienveillant et d’attention à chacun, permettant ainsi aux participants de vivre des situations d’écoute, de conceptualiser et d’améliorer leur manière d’écouter. ( Plus d'informations sur https://www.psyartformation.com//inter-formation-ecoute/ )

Un stage découverte est proposé les 28 et 29 mai, à qui s'adresse-t-il et quel est le programme ?

Le stage découverte est proposé pour toutes les personnes désireuses de devenir praticien en psychothérapie ou art-thérapeute. Chaque année, nous consacrons deux jours à accueillir les futurs stagaires qui peuvent ainsi découvrir nos formations et les spécificités de l’école, faire l’expérience de l’art-thérapie et de la psychothérapie, rencontrer les responsables pédagogiques et vivre une expérience authentique de formation. Cette année, deux termes seront utilisés dans le cadre des ateliers proposés : l'écoute de soi, de l'autre le samedi, et le dimanche la journée s'articulera sur le thème de la cohérence. (Plus d'informations et bulletin d'inscription sur : https://www.psyartformation.com/stage-decouverte-formations-art-therapie-et-psychotherapie/ )

Les formateurs de PSYARTFORMATION interviennent également en analyse des pratiques professionnelles ou animent des formations dans les établissements sanitaires, sociaux, psycho-sociaux, médico-sociaux et scolaires afin d'accompagner les professionnels dans leur pratique.

Nous recrutons des analyseurs des pratiques, superviseurs d'équipes. ( Plus d'informations sur : https://www.psyartformation.com/psyartformation-recrute/ )

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par Mylène Berger pour publication.