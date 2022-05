Rugby : Chatenoy tombe avec les honneurs en finale régionale (16 à 20)

Le moins que l’on puisse dire, le Chatenoy Rugby Club a fait un match intense, digne de son rang de finaliste de ce Championnat Régional de Bourgogne Franche-Comté, pour le compte de la 2e Série. Il n’a pas a rougir de cette défaite ( 16 à 20) face à une équipe structurée comme Bourbon-Lancy qui a mérité son titre au regard de sa saison.

Un match intense que les Châtenoyens avaient préparé avec beaucoup de volonté et surtout d’envie de bien faire pour battre cette équipe de Bourbon-Lancy qui par deux fois les avait battu lors de la poule qualificative.

Des entrainements bien suivis, une motivation bien conçue ne serait-ce que par la volonté du Comité Directeur, d’offrir une collation d’avant-match dans l’hôtel chalonnais Ibis Styles, le match à Beaune étant prévu pour 13h30. Une première mise en condition pour bien aborder la finale.

Ensuite au milieu de cette fête du rugby régional, il a fallu trouver ses marques, pas facile tant l’ambiance est forte pour cette occasion ou l’on retrouve les rugby du terroir, ou l’esprit de clocher se fait bien entendre, une belle ambiance parrainée par les internationaux Jean Claude Skrela et Lionel Nallet

Un match de seigneurs

Les Châtenoyens sont entrés tout de suite dans le match et l’envie était bien là dès le coup d’envoi. Les gars du CRC ont su dominé leur sujet ne se laissant pas surprendre et en imposant un jeu. Chaque camp cherchait visiblement la faille, particulièrement Bourbon-Lancy qui, fort des deux rencontres précédentes, voulait visiblement remettre le couvert d’entrée de match.

C’était sans connaitre la volonté des Châtenoyens lesquels jouaient juste, commettant une première faute et une pénalité ouvrant le score de 3 points en faveur de Bourbon-Lancy à la 15e minuté. Châtenoy répliquait trois minutes plus tard en égalisant à la 18e sur un joli coup de pied de Beauviche. Lequel remettait cela à la 21e minuté permettant ainsi au CRC de mener au score 6 à 3.

A la 29e minute, une faute technique Yanis Zendjabil coute un carton blanc au CRC et Bourbon Lancy en profite pour égaliser sur pénalité à la 32e minute (9-9) . Réduits à 14 les Châtenoyens repassent devant à la 30e ( 9 à 6) et Bourbon Lancy égalise ensuite dans la 41e minute. A la mi-temps les deux équipes sont dos à dos 9 à 9.

Un seconde mi-temps de feu

A la reprise le CRC reprend les choses en main et sur balle de relance depuis ses 40 mètres, la balle arrive dans les bras de Ryan Rampon qui marque un bel essai, lequel sera transformé par Baptiste Beauviche. Châtenoy mène 16 à 9 à la 48e minutes.

Un second essai aurait pu être accordé par l’excellent arbitre de la rencontre, suite à départ au ras d’Olivier Laurent, qui aplatit sur la ligne, reprise par Alexis Ferquel dans l’action de jeu, mais l’arbitre n’a pas considéré cette reprise. Un essai qui aurait (peut-être) changé la face des choses.

Durant le derniers quart d’heure Bourbon-Lancy pilonne la ligne Châtenoyenne laquelle défend de toute ses forces, mais la fatigue se fait sentir, ajouté à la blessure de Jeoffrey Meunier, Bourbon-Lancy va marquer en coin un bel essai de trois quart. Le score est de 16 à 14 en faveur de Châtenoy à la 65e minute.

S’en suit quinze minutes intense ou Châtenoy défend ses deux points d’avance, pilonné par les gaillards de Bourbon Lancy, avec comme conséquence une première pénalité transformée par Bourbon-Lancy à la 72e minute et passe devant 16 à 17.

Une tentative de drop de Beauviche effleure le poteau droit mais ne passe pas et une pénalité pour Bourbon-Lancy achève le match à la 79e minute. Bourbon-Lancy est Champion de Bourgogne Franche-Comté de 2e Série.

Le rêve s’achève pour le Chatenoy Rugby Club,. Des pleurs parmi les joueurs jaune et bleu, mais ils ne peuvent qu’être fiers de leur saison, tant le club avait besoin de retrouver son éclat et le Président de la Ligue, Jean-François Contant, a d’ailleurs adresser un grand « Bravo à Chatenoy » au micro du stade Jean Guiral de Beaune.

Une bien belle équipe de Châtenoy le Royal, un beau groupe qui a su tenir haut et fort les couleurs Jaune et Bleu du club au cours de cette saison 2021-2022 et qui laisse augurer une future saison de bon niveau.

JC Reynaud

A noter deux dates :

- Dimanche 15 mai à 15h, au stade rue de Charréconduit de Châtenoy le Royal, un match de 1/8e de finale de Championnat de France Juniors U18 : Versailles contre Nîmes.

- Dimanche 12 juin au stade Charréconduit Grande Brocante du CRC. Inscriptions obligatoires dès maintenant auprès du Président J-M Perret au 06 10 59 93 02