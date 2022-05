AVIS DE DECES - Madame Suzanne GINGAUD

CHALON-SUR-SAÔNE



Chantal VERNET,

Daniel GINGAUD,

Martine et Dominique MERLAND,

Marie-Claude et Jean-Luc BUREAU,

Dominique et Philippe LAGRANGE,

Jean-François GINGAUD,

Sophie DUCRET,

ses enfants et leurs conjoints ;

Carole, Samuel et Marie, Alexandre et Emilie, Baptiste, Justine et David, Adrien et Sonia, Sarah, Susy, Nathan,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Jeanne, Rose, Jules, Emma,

ses arrière-petits-enfants ;

Lucien et Françoise DESSERME,

ses enfants de cœur ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne GINGAUD

survenu le 5 mai 2022

à l'âge de 93 ans.

Suzanne repose en la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115 avenue Boucicaut où vous pouvez lui rendre une dernière visite.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 mai 2022 à 14 heures en l'église du Sacré-Coeur de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Ouest.

Fleurs naturelles uniquement.

Suzanne est partie rejoindre son mari,

Joseph

décédé en 2004.