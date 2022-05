Journée dédiée à l'activité sportive - Rendez-vous à Lux le 14 mai !

Solimut Mutuelle de France organise une journée sport & santé en partenariat avec l'UFOLEP 71 avec le concours de la Mairie de Lux, les associations Cultivons nos possibles, Addictions Alcool Vie Libre et l'association des diabétiques de Saône et Loire.

Elle se déroule samedi 14 mai à la salle polyvalente de Lux de 10H à 12H et de 14H à 17H.