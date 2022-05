C'était week-end spécial difficultés pour les grimpeurs chalonnais

Au programme : 3 voies de qualification à partir desquelles les meilleurs grimpeurs de chaque catégorie étaient qualifiés pour la voie de finale qui permettait alors d’établir le classement final et attribuait les places pour les Championnats de France.



11 grimpeuses et grimpeurs du Club Alpin de Chalon ont fait le déplacement et, sous la houlette de leur nouvelle coach Myriam Motteau, ont tenté de s’élevé le plus haut dans l’ensemble des voies proposées.

Et si pour la plupart c’était leur première compétition de difficulté aucun n’a démérité et 4 d’entre eux (Eurielle Grolet, Chloé Bonnardin, Antoine Ragot et Maxence Giradot) sont même parvenus à se hisser en finale malgré un niveau général plutôt relevé.

Hélas, la motivation et l’engouement de nos jeunes grimpeurs n’auront pas suffit face à l’expérience et le niveau d’expertise des autres grimpeurs puisqu’au mieux Chloé et Maxence devront se contenter de la 4ème place.

Néanmoins, tous sont repartis avec une nouvelle expérience en poche et une motivation reboostée pour poursuivre l’entraînement proposé par la section performance escalade du Club alpin de Chalon.



Le prochain rendez-vous compétitif est donné pour le 18 juin pour l’open de bloc à Macon… D’ici là, place à la falaise et à la réalisation de nouvelles voies !