Du côté de la rue de Dijon... le coup de coeur d'info-chalon.com

Bravo à celles et ceux qui apportent un peu de gaieté à l'espace public et à cette volonté de reconquérir un peu de nature au milieu du béton ! Du côté de la rue de Dijon, l'exercice est plutôt joliment réussi... entre giroflée et clématite armandi. De quoi susciter la motivation du voisinage... allez c'est parti ! Et bravo encore pour l'initiative !

L.G