Savo Vusovic, spécialiste de la Remontada, nouvel entraîneur de l'Elan Chalon

«C’est un entraîneur qui est rassurant. Il veut venir pour l’histoire du club, la salle et le public», confie Vincent Bergeret.

Il avait été pressenti pour remplacer l'Allemand Sébastian Machowski quand celui-ci a été remercié par la direction du club. Mais l'ancien entraîneur de Bourg en Bresse, qui avait décidé de ce mettre au vert au Montenego, pendant un an, avait finalement refusé. Il n'aura pas finalement attendre bien longtemps pour qu'il accepte de s'engager pour la saison 2022-2023. C'est ce que Vincent Bergret, le Président de l'Elan Chalon a annoncé lundi après-midi en conférence de presse.

Arrivé en France dans les années 90, Savo est un technicien bien connu des salles de basket.

Il a tout connu ou presque, du basket féminin, à la Nationale Masculine 1, jusqu’à l’Euroligue.

Adepte des contrats cours, il a pourtant fait preuve de fidélité et de longévité : après une saison réussie à Cholet (où il avait déjà travaillé avec notre Directeur Général Rémy Delpon), Savo en aura passé 4 à Charleroi (dont 2 titres de Champion de Belgique), 4 à Antibes, 2 à Monaco, puis enfin Bourg en Bresse où il a passé 5 saisons.

Partout où il est passé, l’objectif a été atteint, voire plus : 3ème de ProA à Cholet (qualification pour l’ULEB Cup), accession en ProA avec Antibes, en ProB avec Monaco, puis en ProA à Bourg en Bresse où durant les 5 dernières années, il a mené la JL de la ProB à l’Eurocup.

Véritable meneur d’hommes, Savo sait imposer sa vision du jeu et tirer le meilleur de ses joueurs en étant très proche humainement et très exigeant sportivement.

Pour la partie people, Liliana son épouse a été sacrée Championne Olympique de handball en 1984, et Nikola VUCEVIC, est un joueur majeur de la NBA qui cette saison a signé 17,6 points, 11 rebonds et 3,2 passes décisives au sein des Bulls de Chicago.

Savo VUCEVIC en bref

Né à Bar (Yougoslavie) le 27 janvier 1957 (65 ans)

Parcours (coach)

1986/88 : Ulcinj (Yougoslavie)

1990/ 91: Bondy (féminines)

1991/01 : Bondy

2001/02 : Cholet (Pro A)

2002/06 : Spirou Charleroi (Belgique) 2007/11 : Antibes

2013/15 : Monaco

2016/21 : JL Bourg

2022/2023 : Elan Chalon (Pro B)

Palmarès (coach)

1998 : Champion de France Nationale 2, Bondy

2002 : Meilleur entraîneur de Pro A 2002

2003 et 2004 : Champion de Belgique

2003 : Coupe de Belgique et Super Coupe de Belgique

2008 : Champion de France N1 avec Antibes et élu meilleur entraineur 2008 : Accession en ProB avec Antibes

2014 : Champion de France N1 avec Monaco et élu meilleur entraineur 2017 : Champion de France de Pro B avec la JL Bourg

