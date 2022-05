Chez le groupe Orange à Chalon-sur-Saône, des acteurs de l’insertion unissent leurs efforts !

Importante action de solidarité du groupe Orange en direction de l’entreprise d’insertion Vosges Ruralité Services. Des anciens équipements de cuisine d’une valeur de 200 000 euros offerts gratuitement !

Lundi 9 mai à 11h, au 60 rue du Général Giraud à Chalon-sur-Saône, la société Orange remettait l’ensemble de ses équipements de la cuisine de son ancien restaurant Comité d’Entreprise de son site de Chalon-sur-Saône, pour un montant estimé à 200 000 euros, à l’entreprise d’insertion Vosges Ruralité Services.

Pour cet organisme, cette mise à disposition est un soutien essentiel au développement de son activité, dans une logique d’économie circulaire, en permettant d’équiper l’atelier de transformation alimentaire qui verra le jour à l’automne 2022 à Saint-Dié-des-Vosges. Lors de cet événement, on notait la présence de Francis Jacqueray, Délégué mécénat et solidarité sur la Région Est, d’Estelle Pébay, Présidente de l’entreprise d’insertion Vosges Ruralité Services, de Jean François Albert, Directeur Chez Orange et chargé aux relations avec les collectivités locales, de Sébastien Collot, Directeur du site…

Sébastien Collot précisait à info-chalon : « On est sur un site qui a plusieurs entités ! On a le service clientèle qui répond aux clients. On a le service intervention avec les techniciens qui vont sur le terrain et nous avons les collègues du PR qui eux gèrent le réseau. En fait, on est sur un site où l’on doit être une cinquantaine de personnes. C’est pourquoi sur ce site avait été implanté un restaurant Comité d’Entreprise mais qui suite à la COVID 19 a fermé vu que l’on était plus assez nombreux pour le faire tourner normalement. Il a donc été décidé par nos collègues de l’environnement sous la volonté d’Emmanuelle Coulon, Directrice au niveau D.O, de faire d’une pierre deux coups, c'est-à-dire de mettre en place un recyclage de tout ce matériel de cuisine et en même temps de le redonner à une association qui va pouvoir refaire fonctionner la cantine correctement. Une belle action interrégionale puisque elle part de Chalon-sur-Saône et que cela va sur Epinal dans les Vosges. Cela montre aussi que l’on peut faire des choses sans gaspiller et en même temps faire une belle action de solidarité ! ».

Pour information : ‘Vosges Ruralité Services a en effet été créée pour répondre à la demande croissante d’une offre alimentaire locale, respectueuse de l’environnement et des hommes. Entreprise d’insertion, elle a pour vocation d’accompagner et soutenir ses salariés dans leur projet de vie professionnelle et personnelle, vers l’accession à un emploi durable dans les secteurs agricole et agro-alimentaire. Dans le cadre de la coopération portée par les acteurs de l’économie sociale et solidaire de son territoire, Vosges Ruralité Services bénéficiera le 9 mai du soutien logistique d’Emmaüs Vosges. Des salariés en insertion des deux structures seront ainsi présents pour l’enlèvement du matériel, afin de donner corps à cette volonté en renforçant les liens de collaboration’.

J.P.B