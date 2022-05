Deux jours festifs et caritatifs pour financer la construction de Josettes

Les 14 et 15 mai à Givry, l’association Spirit of Josette organise la première édition de « La Fête à Josette », avec de nombreuses animations, dont les bénéfices permettront de financer la construction de fauteuils roulants, baptisés « Josettes » et qui sont destinés aux personnes en situation de handicap lourd.

« Spirit of Josette » est une toute jeune association

Elle a vu le jour en 2020 et a pour objectif de fabriquer des engins, baptisés « les Josettes », nom qui s'inspire du prénom de José Utiel, un ancien sportif qui a contracté en 2013 la maladie de Charcot, ou SLA (Sclérose latérale amyotrophique). Cette maladie neurodégénérative, pour laquelle il n’existe aucun traitement, entraîne une dégénérescence accélérée des muscles. Son évolution est variable mais, le plus souvent, elle entraîne la mort dans les deux à cinq ans après le diagnostic. La cause n'ayant pas été identifiée, il n'existe aucun traitement à ce jour pour la soigner, même si elle est connue depuis plus de 150 ans. Les seuls soins qui sont prodigués aux malades sont la kinésithérapie et l'orthophonie, qui améliorent leur conditions de vie

Des Josettes, pour redonner la sensation de vitesse aux personnes handicapées

L'idée de construire des Josettes est venue du souhait de José Utiel et de sa compagne Sandrine Dubois, qui est aussi Présidente de l'association Josespoir, de continuer à vivre malgré cette sale maladie. Ils participent ainsi régulièrement à des sorties dans la nature et s'alignent sur des marathons, en France mais aussi dans d'autres pays, accompagnés par les membres de « Courir Moroges ».

L’objectif de l'association « Spirit of Josette » est de construire en 2022 une dizaine de Josettes. Ces engins sont adaptés à tout type de handicap, temporaire ou définitif, poussés par des coureurs ou marcheurs, ou fixés à l'arrière d'un vélo. Ils permettent aux malades de retrouver la sensation de liberté, liée à l’impression de vitesse que procure une telle activité. Ces engins remplaceront avantageusement les fauteuils qui existent aujourd'hui, lesquels sont mal adaptés aux handicaps les plus lourds avec en plus, un prix que l'association qualifie de « prohibitif ». Et ils ne seront pas à vendre, mais mis à disposition des malades et de leur famille, pour une promenade sur la voie verte, ou dans tout autre lieu.

Une fête pour petits et grands, sportifs ou non et avec la majorité des animations en prix libre

Seuls la course « Les Grimpettes à Josette » et le repas gastronomique du dimanche midi, composé par le restaurant chalonnais « Chez Jules », sot payants. Il reste d'ailleurs encore des places et on peut s'inscrire jusqu'à jeudi soir. Sinon, toutes les autres animations sont proposées en prix libre, c'est à dire à la discrétion des visiteurs. L'objectif est en effet pour Christophe Roulliaud, le président de l’association, qu'un maximum de personnes puisse participer à cette fête, tout en contribuant au financement de la construction de fauteuils à la hauteur de leurs moyens.

Les «Grimpettes à Josette ». c'est un trail, qui partira de Givry samedi. Il s'adresse aussi bien aux sportifs avérés qu'aux moins sportifs, et permettra aux participants d'apprécier la beauté du vignoble givrotin, à travers une boucle de 4 kilomètres, qu'ils parcourront seuls ou en relais, sur des durées allant de 3 à 12 heures. Et le dimanche matin, 3 randonnées de 6, 12 et 21 kilomètres seront aussi proposées, avec comme lors des « Grimpettes à Josette » plusieurs ravitaillements festifs.

De nombreuses autres animations seront par ailleurs proposées durant ce week-end, qui s'annonce ensoleillé, comme des jeux pour enfants, des spectacles de la compagnie des Enclumés, deux concerts rock avec Replay et Les Victorious Perfectos, des ballades en voiture anciennes, ...

Et, le dimanche en fin d'après-midi, aura lieu le tirage de la tombola, qui propose des lots très intéressants, comme une cave à vins, un week-end dans le Beaujolais, des produits Salomon running, des bons de réduction dans des restaurants locaux, etc … Les tickets sont disponibles depuis sur le site internet de l'association https://www.spiritofjosette.fr/evenement/fete-a-josette



Pour s'inscrire aux Grimpettes et au repas de dimanche midi, ou pour tout autre renseignement https://www.spiritofjosette.fr