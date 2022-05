Visite de l'écrivain Akli Tadjer au lycée Émiland Gauthey

Auteur de D'amour et de guerre, un roman poignant qui revient sur le sort réservé à Adam, un un jeune Kabyle de vingt ans, enrôlé de force dans la Seconde Guerre mondiale dans le nord de la France, qui sera tour à tour prisonnier et évadé, l'écrivain franco-algérien Akli Tadjer était ce mardi 10 mai 2022 pour une rencontre avec les lycéens. Plus de détails avec Info Chalon.

Les élèves de 1MMV, 1CVB, 2MMV, TCAP, 2MRC2 et 1CAP ont vécu une rencontre exceptionnelle, ce mardi 10 mai 2022, au lycée Émiland Gauthey.

L'écrivain franco-algérien Akli Tadjer, auteur de nombreux romans comme Bel-Avenir (2006), La Reine du Tango (2016) ou des essais comme Qui n'est pas Raciste ici ? (2019) est venu à leur rencontre, au sein de l'établissement, pour un moment d'échanges.

Un échange fructueux autour de son essai afin de sensibiliser et faire évoluer les mentalités pour favoriser le vivre ensemble et pousser les lycéens à la réflexion.

Romancier et scénariste, à Gentilly, près de Paris, en 1954, passionné par les oubliés de l'Histoire, Akli Tadjer a reçu le Grand Prix du roman Métis le 18 novembre dernier à la médiathèque François-Mitterrand de Saint-Denis de La Réunion pour son roman D'Amour et de guerre, publié aux éditions Les Escales.

Ce pourrait être l'histoire du grand-père de nombreux Français d'origine algérienne.

Dans Bousoulem, petit village de Kabylie perché dans le massif montagneux du Djurdjura, Adam, 20 ans, rêve de construire une maison pour la belle Zina, son grand amour avec qui il comptait se marier.

Mais nous sommes en 1939, la guerre en décidera autrement.

Le jeune homme est appelé sous les drapeaux, comme son père en 1914, revenu estropié, pour être l'un des 100 000 combattants nord-africains «pour tuer des Boches (Allemands)» qu'il ne connaît pas, dans une France qu'il ne connaît pas non plus.

«J'ai toujours pensé que les Français et les Roumis (Européens) étaient des gens qui faisaient de leurs rêves de grandeur notre cauchemar», écrit-il à Zina dans une des nombreuses lettres qu'il conserve dans un petit cahier, pour le jour où il compte la retrouver.

Dans un camp réservé aux soldats coloniaux, les «Pas Grand Chose» comme on les désignait, au nord de l'Hexagone, une fois la guerre perdue, il découvrira l'horreur, l'hiver glacial et la folie d'un monde où les Français se mettent au service des Boches, mais aussi l'amitié, la solidarité, la débrouillardise... et les rêves de liberté.

Adam s'en échappe en compagnie de Samuel, le fils du rabbin de son village, et de Tarik, un futur imam qui choisira de collaborer avec la Gestapo.

Malgré les épreuves et les vexations endurées, le fugitif qui avance dans cette France occupée par les Allemands, sera aidé par son ancien instituteur, celui-là même qui lui avait permis de suivre depuis la cour de l'école son enseignement réservé aux Roumis.

Une rencontre littéraire pleine de promesses pour les lycéens.

L'intervention s'est poursuivie par une séance de dédicaces de ses œuvres et des cartes postales réalisées par les élèves de 2MMV avant une photographie de groupe devant le mur du souvenir du lycée, en face du CDI.

Le 25 mai 2022, une suite à D'Amour et de guerre doit paraître, toujours aux éditions Les Escales, D'Audace et de Liberté où on retrouve Adam, mû par une inextinguible soif de justice et de liberté, entre le Paris de l'après-guerre et une Algérie qui rêve d'indépendance...

(Photos fournies gracieusement par Khedidja Thibert)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati