LEGISLATIVES - Eric Michoux très officiellement candidat de la droite et du centre sur la 4e circonscription de Saône et Loire

Il n'est pas de ceux à lâcher malgré l'adversité, et même si ses détracteurs pointent son comportement, Eric Michoux affiche au fil des ans, sa ténacité, sur le dossier des législatives. Une 4e candidature qu'il espère être "la bonne". Malgré toutes les tentatives afin de lui bloquer l'investiture très officielle, Eric Michoux a réussi à décrocher le fameux sésame, en se présentant cette fois, en bonne et due forme, sous les bannières LR - UDI-Nouveau Centre. Une première, qu'il a tenu à saluer...

Ses locaux de campagne situés Place Général de Gaulle à Louhans, ont été inaugurés en présence de ses soutiens dont notamment l'ancien sénateur Jean-Paul Emorine, qui a salué l'opiniatreté et la légitimité du candidat Michoux, mais aussi le maire de Louhans, Frédéric Bouchet, qui a affiché clairement son soutien à la candidature d'Eric Michoux.

Une candidature qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs, notamment du côté du clan Danjean, qui a déjà exprimé sa ferme opposition.

Quoiqu'il en soit, Hervé Morin, sur le sujet, s'est voulu très ferme. "Il n'y a qu'un seul candidat officiel validé par Les Républicains, l'UDI et le Nouveau Centre, et c'est Eric Michoux. On a besoin à la représentation nationale, de ces entrepreneurs, ancrés dans leurs territoires, connus et appréciés", dénonçant "les désignations sur CV" de la macronie.

La députée sortante "soumise aux Insoumis"

Cible prioritaire pour Eric Michoux, c'est bien Cécile Untermaier, qu'il pointe du doigt en terme d'errance idéologique, passant de Macron aux Insoumis, "soumise aux insoumis, c'est pas mal pour une députée qui se revendiquait sensible à Macron".

Sur les éternelles critiques visant sa candidature, pour la 4e fois, Eric Michoux a réexpliqué ses engagements en faveur de la Bresse, du Tournugeois et du Val de Saône. "J'ai des entreprises sur le secteur, mes enfants vivent à Ouroux...". Un procés d'intention auquel il préfère ironiser si c'est le "seul reproche qui est fait".

"C'est la première fois que la légitimité m'est offerte et j'en suis reconnaissant" a lancé Eric michoux.

Laurent Guillaumé