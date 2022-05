9 ateliers pour cette 2ème édition de la journée verte à Fontaines.

Une journée consacrée à l’embellissement du village et au nettoyage de Fontaines.

Une journée citoyenne, organisée par Ophélie Gouley responsable commission développement durable et Carine Plumier vice-présidente du CCAS, a mobilisé une centaine de personnes sur la journée. Les bénévoles des associations, les habitants, les élus, le personnel communal, tous se sont rassemblés devant la salle Saint Hilaire afin de former les équipes.

Nouveauté cette année, il y avait un repérage par couleur pour chaque action à mener : nettoyage des lavoirs, des cours d’eau, des chemins de randonnées, le ramassage des déchets, la confection de nichoirs, l’entretien du matériel des écoles et du city stade, le stand d’informations et la confection du repas.

Un ou plusieurs élus avaient en charge une équipe d’intervention. Nelly Meunier-Chanut, maire de la commune était présente au débriefing du matin.

Une journée où chacun a apporté sa contribution pour redonner à la commune sa beauté si prisée des visiteurs.

Au lavoir du quart Canot, des ateliers pédagogiques animés par des bénévoles ont permis de faire de l’initiation à la confection d’hôtels à insectes et de nichoirs. Jean-François Gervais, président de la LPO de Saône et Loire, faisait la présentation de celle-ci et du programme d’étude sur la biodiversité locale mené en partenariat avec la municipalité.

Bonne humeur et convivialité étaient les maîtres mots de cette journée, journée réunissant à la fois des femmes, des hommes, de tout âge, mais aussi des enfants venus prêter mains fortes. Tous avaient le même but, rendre plus propre le village. Chaque participant avait apporté son matériel pour faire le grand nettoyage (râteaux, bigots, vouges, balais…). Il ne faut pas oublier la participation des agents de la commune venus en renfort pour ces travaux d’entretien.

Dans les ruisseaux les équipes s’affairaient à arracher des herbes envahissantes, pour ensuite remonter le cours d’un des ruisseaux vers l’ouest en direction du lavoir St Nicolas de 1832, dont les particularités sont sa forme octogonale et son bassin extérieur. Rue Chaumont, les bénévoles ont pu observer des poissons, grenouilles et salamandres dans le ruisseau, signe d’une eau de bonne qualité. Le lavoir St Nicolas a été passé au jet haute pression pour redonner un certain éclat aux pierres de cet édifice.

Les chemins de randonnées avaient besoin d’être nettoyés après la saison hivernale, une équipe de bénévoles est partie en campagne d’entretien des chemins du côté du parcours Vita de Fontaines. Le jeune Lucas et sa sœur Maëlys avaient accompagné leurs parents qui faisaient partie de l’équipe.

A midi tous se sont retrouvés au lavoir du quart Carnot pour le moment convivial et le pique-nique. Ophélie Gouley et Nelly Meunier-Chanut ont remis un diplôme du jeune éco-citoyen à Lucas, Maëlys et aux autres enfants en signe de reconnaissance de leur implication dans cette journée verte.

Le nettoyage et les travaux d’entretien ont continué l’après-midi, d’autres bénévoles sont venus aider. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, très sensibilisé à la protection de la nature et à la biodiversité, est venu leur rendre visite pour les encourager dans leur besogne.

Bénévoles, organisateurs et élus se sont retrouvés le soir à la salle Saint Hilaire pour un repas convivial bien mérité après cette dure journée, repas préparé par l’équipe de Carine.

C.Cléaux