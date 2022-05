L’amputation sauve des vies, comme celle de Pepper

Il n’est pas exagéré de dire que Marie-Jo aura donné à deux reprises une nouvelle chance à Pepper, ce croisé beauceron fox-terrier. À l’âge de deux ans, il attendait dans son box à la SPA de Châtenoy-le-Royal quand elle l’a adopté, sans craindre son gabarit (30 kg) ni son passé. « Il avait une large cicatrice sur le poitrail, sans doute était-il attaché et battu par ses précédents maitres, avance Marie-Jo. À la maison, quand je prenais la canne à velux pour fermer la fenêtre de toit, il se recroquevillait en gémissant. Ces signes ne trompent pas. Malgré cela, Pepper s’est vite adapté à son nouvel environnement et il était très doux avec mes petits-enfants. »

On ne dira jamais assez combien les maitres ayant adopté à la SPA – en toute conscience, connaissant les besoins d’un animal de compagnie – découvrent en même temps une vie nouvelle.

L’amputation

Pepper a 8 ans, quand ses maitres remarquent qu’il se met à boiter. Il ne sautait plus. Les premiers examens vétérinaires écartent l’hypothèse de l’arthrose. Il s’agit d’une nécrose de l’os du jarret de la patte arrière. La douleur l’obligeait à lever cette patte en permanence. Je me souviens que notre vétérinaire nous avait dit qu’un chien endurait la souffrance 10 fois plus que l’être humain.

Toutes les solutions sont envisagées, mais des examens plus poussés arrivent à cette conclusion : l’amputation est nécessaire.

La nouvelle ébranle, et c’est bien compréhensible, les maitres de Pepper. Et dans l’entourage, il se trouvera toujours quelques voix pour dire, comme l’a entendu Marie-Jo : « Quelle horreur ! tu ne vas pas faire ça à ton chien ? Moi, je préférerais le faire euthanasier ». Et pourtant… Choisir d’amputer son animal, c’est le libérer de sa souffrance, c’est aussi prolonger sa vie.

« L’opération a eu lieu le 9 mars 2022, il y a 2 mois. Pepper est rentré à la clinique vétérinaire à 8 h, nous l’avons récupéré à 17 h : il marchait sur ses 3 pattes ! Sur les conseils de notre vétérinaire, nous ne lui avons rien fait manger le soir. Il n’y avait aucun soin particulier à prodiguer sur la plaie. Le vétérinaire nous a assuré que Pepper reprendrait rapidement une vie normale. Et en effet, les 3 premiers jours, Pepper a eu du mal à trouver sa place, mais très vite, il a repris ses habitudes. Au bout de 15 jours à peine, il se couchait dans la même position qu’avant, pour dormir, sur le côté opéré. Nous lui avions acheté un panier avec matelas à mémoire de forme. »

Vivre sa vie sur trois pattes : une association peut vous aider

Recourir à l’amputation est un choix difficile. En faisant quelques recherches, nous avons découvert une association qui soutient le handicap moteur des animaux et assure un soutien psychologique sur le long terme. Les Tri'pattes aide les chiens et leurs maîtres dans cette épreuve. Leur leitmotiv : faire comprendre aux propriétaires que le handicap n’est pas une fatalité et que l’animal peut vivre heureux même sur trois pattes ! L’association relaye également les annonces des refuges et SPA pour l’adoption d’animaux handicapés.

Comment aider votre chien à s’adapter



On peut rappeler quelques conseils relevant du bon sens :

– Après l’opération, gardez votre chien à la maison. Ne l’incitez pas à sauter.

– Surveillez son poids : une prise de poids entraîne une surcharge pénible pour les pattes. C’est un point d’autant plus important que votre chien peut avoir tendance à grossir si son activité physique diminue.

– Activité physique progressive. Un chien s’adapte rapidement, mais ses pattes ont besoin de temps pour acquérir la force nécessaire pour supporter tout le poids du corps.

– Au début, il ne pourra pas fuir un danger aussi vite qu’avant. Protégez-le des situations de conflit jusqu’à ce qu’il soit capable de se défendre par lui-même.

– Assurez-vous que la nourriture et l’eau sont facilement accessibles.

Une nouvelle vie pour Pepper

Aujourd’hui, sa maitresse est heureuse d’avoir pris cette décision : elle a bien redonné une joie de vivre à Pepper. « Nous avons beaucoup hésité : est-ce que Pepper se sentirait à nouveau heureux ? Eh bien, nous constatons qu’il a retrouvé son dynamisme en un temps record. C’est tout à fait spectaculaire ! Pas besoin de charriot pour se déplacer, il se débrouille très bien, court après les balles, joue avec ses congénères. La vie a repris comme avant. »

Par Nathalie DUNAND

