Le Seven, une épicerie de nuit avec livraison à domicile au 23 rue Pasteur

Ouverte toutes les nuits depuis début avril, une épicerie idéalement située au cœur de la ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Les travailleurs aux horaires décalés, les noctambules et autres insomniaques, ont désormais une nouvelle adresse au cœur du centre-ville de Chalon-sur-Saône.

Depuis début avril, une épicerie de nuit a ouvert ses portes au 23 rue Pasteur, à deux pas de la Place de l'Hôtel-de-Ville : le Seven.

Aux manettes, Manon Belorgey, ex-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2015, et ses horaires tardifs attirent déjà.

L'épicerie de nuit propose un large d'alcools ( vodka, whisky, rhum, manzana, Get 27, bières en canette ou en bouteille, crémant, vins, etc), d'apéritifs, des gâteaux, chips, bonbons, olives et bretzels.

L'établissement fait aussi l'épicerie fine (pâtes, huile, riz, café, pain de mie, lait, etc).

Ouverte aux suggestions et aux idées des clients, Manon nous explique qu'elle compte prochainement se lancer dans la vente des sandwichs, de viennoiseries, de plats préparés et de glaces.

Le Seven vous donne aussi la possibilité de vous faire livrer à domicile à partir de 20 euros sur Chalon-sur-Saône et sa première couronne.

Côté boissons, les prix vont de 1,50 euros la canette (bière* ou boisson gazeuse) à 50 euros la bouteille la bouteille de Ciroc (70 cl).

Pour celles et ceux que ça intéresse, l'épicerie de nuit a deux formules : le pack Ciroc à 50 euros avec 5 canettes de Red Bull et le pack Absolut à 30 euros où le diluant vous est offert.

Bien entendu, si vous n'êtes pas fan de Red Bull, vous avez toujours la possibilité de demander à Manon une autre boisson non alcoolisée qui vous offrira un paquet de bonbons ou des apéritifs.

Donc si vous improvisez une soirée et que vous avez besoin dans l'urgence de vous fournir en alcools ou avez une fringale, une seule adresse : le Seven!

* Uniquement les Kronenberg 33 cl, 1664, Heineken en bouteille.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques

Adresse

Le Seven

23 rue Pasteur

71100 Chalon-sur-Saône

Contact

Tél. : 07.49.71.56.74

SnapChat : Sevenepicerie

Site Internet : sevenepicerie71.webador.fr

Horaires

Lundi au mercredi de 20 heures à 3 heures

Jeudi de 20 heures à 4 heures

Vendredi et samedi de 20 heures à 5 heures

Dimanche de 16 heures à 1 heures