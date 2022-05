Ville de Chalon-sur-Saône : Romuald Sutter, nouveau Responsable du Service des Espaces Verts

Romuald Sutter a été présenté, le 12 mai, lors de l’organisation du point presse concernant les plantations du massif de la Tour du Doyenné et du choix du motif qui cette année sera sur le thème de la fête foraine. « Venant de Strasbourg, ville qui a beaucoup travaillé sur les enjeux environnementaux, c’est un choix de vie que de venir s’installer dans la région », a précisé Gilles Platret. Ils travailleront ensemble, entre autres, à relever les défis autour de l’adaptation de la ville face aux changements climatiques et à la conservation du patrimoine naturel. Le 1er Magistrat de la ville en a profité pour annoncer que la partie droite du quai Gambetta présente « des espaces nouveaux qui seront végétalisés».

Romuald Sutter, doté d’un parcours de formation en Sciences de l’environnement, d’un DESS Techniques d’analyse de l’environnement obtenu à l’Université de Strasbourg, a travaillé en tant que Chef de service propreté urbaine à la Ville et Eurométropole Strasbourg puis en tant que Chef de Service Espaces Verts et de nature, gestion patrimoniale et exploitation de : forêts communales de montagne, piémont et plaine d’Alsace ; réserves naturelles nationales, espaces verts urbains, patrimoines arborés en et hors agglomération, jardins familiaux.

Gilles Platret a souligné que les Espaces Verts étaient « un Service de passionnés » et de poursuivre : « C’est beau de voir ce qui s’y passe du point de vue humain ».

SBR.

Photo portrait transmise par le Service Communication de la ville de Chalon-sur-Saône pour publication, crédit photo : Ville de Chalon-sur-Saône.