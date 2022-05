Dédicaces de Ronan Toulhoat et Vincent Brugeas, pour «La république du Crâne» et «Cosaques» à l’Antre des Bulles

Un très beau one shot, portant un regard neuf et historiquement juste sur le monde de la piraterie.

Vendredi 13 mai à partir de 15 heures à la librairie de l’Antre des Bulles située 32 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, les clients de cette librairie spécialisée étaient ravis de rencontrer Ronan Toulhoat et Vincent Brugeas, pour la sortie de leur deux derniers albums «La république du Crâne» et «Cosaques».

Ronan Toulhoat et Vincent Brugeas confiaient à info-chalon : « Nous présentons deux albums ! Un, sorti dernièrement en avril 2022, «Cosaques», dont l’histoire est basée sur les cosaques ukrainiens avant que les cosaques passent sous le contrôle des russes, donc au 17ème siècle quand ils sont encore sous le contrôle de la Pologne, plus précisément sous la République des deux nations. A cette époque, ils sont installés en Ukraine et très souvent, ils sont pro-ukrainiens dans le sens où pour nous les français, on a les gaulois en tête, alors que pour les ukrainiens, ce sont les cosaques qu’ils ont en tête car c’est leur peuple d’origine, même si les cosaques ne forment pas une ethnie en soi. Le deuxième en février 2022, «La république du Crâne», qui parle d’une piraterie spécifique, celle qui s’est passée entre 1710 et 1720 suite à la guerre de succession d’Espagne. C’est d’ailleurs la piraterie la plus connue avec Barbe Noire… Par contre, nous on a voulu aller à l’encontre de tous les clichés que l’on a pu voir à Hollywood, au cinéma… et on part vraiment sur qui ils étaient, pourquoi ils sont devenus pirates… Il y a toute une dimension sociale dans notre récit que l’on voulait explorer ! ».

Pour information concernant ces deux albums : « Contrairement à ce que laisse penser l'imaginaire populaire, les pirates étaient aux antipodes de la figure de la brute sanguinaire. Les décisions faisaient notamment l'objet de débats et étaient soumises au vote. Au-delà de cette formidable aventure humaine comportant de mémorables scènes de batailles et de multiples péripéties, apparaît en filigrane une réflexion intelligente sur les luttes sociales. «Cosaques» est quant à lui le premier tome d'une série qui promet de la grande aventure aux côtés de ce peuple libre, à l'histoire méconnue et peu traitée en Bande dessinée. Le dessin à deux, Ronan étant accompagné de Yoan Guillo (coloriste du récent succès Goldorak en BD), fonctionne à merveille ».

Prochaines dédicaces à l’Antre des Bulles : Le 18 juin de 15h à 18h : Dédicace d'Amaury Bündgen pour «Le Rite» et «Ion Mud». Le 25 juin de 14h à 18h30 : Dédicace de l'auteur «Vincent» pour une séance de dédicace sur l'album «Damien, l'empreinte du vent».

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B