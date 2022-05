'Le bel indifférent' au Théâtre Piccolo - Info-chalon.com vous offre vos places !

Il suffit de nous adresser à [email protected] vos nom, prénom et adresse mail ... Attention nombre de place très réduit !

Inventive et gourmande, la musique de Jean-Marie Machado s'empare des mots de Cocteau et transforme cette histoire de chambre d'hôtel et d'amant mutique en une suite de numéros de music-hall. La femme éplorée devient conteuse, visionnaire, hypnotiseuse. Tour à tour Schéhérazade ou Tirésias, elle déploie avec énergie toutes les ressources de son art de show-woman.

Virévolte / Machado / Cocteau

DIMANCHE 22 MAI 2022 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le spectacle

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

INFORMATION PRIX et INFOS PRATIQUES/BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30, Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon