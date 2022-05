De nombreuses places d’honneur ont été décrochées, par les jeunes athlètes de l’Union Gymnique Chalonnaise lors des Championnats Régionaux par équipes

Le clin d’œil info-chalon.com

Lors des Championnats Régionaux par Équipes de gymnastique qui se sont déroulés le samedi 7 mai 2022 à St Vallier, les athlètes chalonnais se sont particulièrement distingués.

Encore un beau week-end pour les gymnastes de l’U.G.C avec de belles prestations, de très bons résultats et beaucoup de plaisir avec 2 équipes engagées et 2 titres de champion de Bourgogne Franche-Comté.

1 équipe en Nat A 10-15 ans: 1er avec Mael HERVIOU-LEFORT, Hugo JEANPERRIN, Jules PELLETIER, Simon RAY et Léandre RENAUD 1 équipe en NAT B 12ans et + : 1er avec Stéphane TRUCHOT, Erwan GRIZARD , Dorian BERNARD et Alex DESCHAMPS

Sincères félicitations à ces 2 équipes qui se sont qualifiées pour les championnats de France respectivement à Cognac et Oyonnax.

J.P.B