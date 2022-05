Soirée de folie pour la Battle hip-hop EDA Chalon : Les danseurs stéphanois et suisses enflamment le théâtre du Port Nord

Venus de Suisse ou de France, que se soient les B- Girl ou les garçons, ils ont tous montré l’étendue de leurs talents ! Le Photoreportage info-chalon.

Quelle soirée ce samedi 14 mai à partir de 19 heures avec un théâtre du Port Nord de Chalon-sur-Saône qui affichait complet lors des battles hip-hop co-organisé par l’EDA (Espace des Arts) scène nationale Chalon-sur-Saône, Espace de Rue et TSN !

Le public chalonnais s’est enflammé devant les prouesses des danseuses et danseurs de hip-hop!

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que cette soirée soit réussie : Un quatuor magique à l’animation avec DJ Senka (l’un des meilleurs au monde), les incontournables Skeezo et Youval, speakers d’exception qui ont su divertir le public tout en le faisant vibrer selon la performance des danseurs et la violoniste de talent Safia.

Que dire des membres du jury, qui avant de prendre place, n’ont pas hésité à faire une démonstration hip-hop de haut vol face au public et qui était composé de : Valentine, Brahim et Bibiche.





Même si c’est le même groupe ‘Melting Force’ en provenance de Saint Etienne qui gagne la 4ème édition de la battle chalonnaise 2022, le groupe ‘Suisse Life’ en provenance de Genève (Suisse) n’a pas démérité.

Enfin, il faut le reconnaître, lors de cet événement, que le public chalonnais a été exceptionnel, il a d’ailleurs été reconnu par ses pairs et les animateurs de la soirée comme l’un des plus généreux et démonstratif de l’hexagone.

Résultats :

¼ de finale Nantes 2 Darkside (Chalon) 1 Hors Norme (Bonneville) 1 Suisse Life 2 Dream Team (Lyon) 3 Flow Killers (Paris) 0 Espace de Rue (Chalon) 0 Melting Force (Saint Etienne) 3

½ finale Nantes 0 Suisse Life 3 Dream Team (Lyon) 0 Melting Force (Saint Etienne) 3

Finale Melting Force (Saint Etienne) 2 Suisse Life 1

Alors place aux photographies, pour revivre ces moments inoubliables et importants de la soirée en image avec info-chalon :

Le Théâtre du Port Nord est pleine comme un œuf,

Le Dj en action,

Ouverture de cette soirée par Rachid Kassi,

Les présentateurs sont chauds bouillants,

Les élèves de Jérémy Pirello ouvrent la soirée,

Présentation de la violoncelliste

Démonstration du premier membre du jury,

Du deuxième membre du jury,

Du troisième membre du jury,

Le jury constitué,

Pendant l’entracte les jeunes rentrent en scène,

Défi lancé par un des animateurs au public,

Jérémy Pirello relève le défi,

Les jeunes défient le présentateur

La fête s’invite sur toute la scène,

Un anniversaire est souhaité,

Un jeu est lancé et Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice Présidente à la Culture au Grand Chalon, relève haut la main le défi qui lui est imposé

L’annonce de la finale est lancée,

Les suisses n’ont pas démérité,

Saint-Etienne est déclaré vainqueur

La photo des finalistes

La photo des gagnants de la 4ème édition des battles de Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B