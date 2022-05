La résidence autonomie L'Esquilin a aussi reçu la visite d'élèves du lycée professionnel Saint-Charles

Ces élèves de seconde Bac pro accompagnement soins services à la personne (ASSP1) ont proposé aux résidents de jouer au devine tête dans le cadre de leur projet d'animation auprès de personnes adultes. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils s'appellent Donia, Sarah, Lili, Emma, Alice, Lou Angela, Alicia, Anna, Nora et Alexia, ces élèves de seconde Bac pro accompagnement soins services à la personne (ASSP1) du lycée professionnel Saint-Charles étaient ce jeudi 12 mai 2022 à 14 heures 30 à la résidence autonomie L'Esquilin.

Comme à Béduneau, les lycéens, encadrés par Caroline Laurenon, leur professeur principal, étaient évalués et notés sur la fabrication du devine tête, réalisé à partir de matériaux recyclables en s'inspirant du jeu vendu dans le commerce, que sa mise en œuvre.

Durant cette animation qui a duré une heure et demie, les résidents ont également reçu la visite du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, accompagné de Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

Un moment fort de convivialité intergénérationnelle pour le plus grand bonheur des résidents et des élèves qui ont été confrontés aux réalités du terrain après la théorie.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati