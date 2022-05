Succès pour les championnats départementaux UFOLEP

Ce dimanche, à Allerey su Saône, l’UV Chalon et le l’UFOLEP 71 organisaient les championnats de Saône et Loire UFOLEP cyclosport, associés avec les championnats de Côte D’Or. Avec plus de 100 participants, toutes catégorises confondues, et malgré une chaleur étouffante, l’organisation a été parfaitement réussie.

L’UFOLEP 21 et l’UFOLEP 71, s’étaient associées pour offrir aux cyclistes des deux départements des pelotons plus importants après deux années de disette, conséquence de la pandémie. Les licenciés Ufolep du Jura s’étant mêlés à la fête, le pari a été réussi. Sous un beau et très chaud soleil, les pelotons se sont élancés sur un parcours jugé usant et sélectif par toutes les catégories, des jeunes minimes et féminines aux juniors et seniors.

Pour la Côte d’Or, nous avons noté de belles victoires en solitaire pour Christophe Puccianti ( Team Montbard), Reynald Schmitt ( Cyclo 2 vents), ou encore David De Vecchi ( Pédale Semuroise). Chez les féminines c’est Amélie De Vecchi (Pédale Semuroise) qui se montrait la plus rapide devant Perrine Bornel ( Prodialog Derepas).

Pour la Saône et Loire, l’EC Bourbon était venue en nombre et avec de réelles ambitions. L’équipe remporte 4 titres sur les 5 mis en jeu. Jean-Marc Cuissinat l’emporte chez les 30-39 ans, Roland Meinden chez les 40-49 ans, Serge Darras chez les 50-59 ans et Gérard Amant chez les 60 ans et plus. Didier Dujardin, responsable de l’EC Bourbon pouvait repartir satisfait. L’AC Verdun ajoutait une ligne à son palmarès avec la victoire chez les féminines de Christine Lonjaret.

Dans la catégorie des 40-49 ans, Ludovic Martin de l’UV Chalon, réalisait une très bonne performance en prenant la 2e place et devient vice-champion départemental.

Lors de la cérémonie des récompenses et remise de maillots de champions départementaux, le maire d’Allerey Pierre Rageot et son adjoint Gérard Miconnet, félicitaient chaleureusement tous les coureurs, les organisateurs et donnaient rendez-vous pour une nouvelle épreuve sur le territoire de la commune, avant d’offrir à tous, le pot de l’amitié. Lucien Matron, président de l’UFOLEP 71 et régional, se félicitait également de cette belle réussite.

Les coureurs se retrouveront en juin lors des championnats régionaux UFOLEP et surtout les 15-16-17 juillet à Villers la Faye en Côte d’Or pour les championnats nationaux UFOLEP qui devraient attirer plusieurs centaines de participants. (Photo : Ludovic Martin, UV Chalon, en tête du peloton dans la traversée d’Allerey).